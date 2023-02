Ocean Race supera l'equatore e fa rotta verso Cape Town in Sudafrica

Un altro punto iconico di The Ocean Race è stato raggiunto e superato. La flotta della regata che è partita il 15 gennaio da Alicante e arriverà a giugno a Genova, ha attraversato l'equatore, sfuggendo alle calme dei “doldrum”.

Primo ad entrare nell'emisfero australe è stato GUYOT environnement Team Europe, seguito dal Team Malizia. I cinque IMOCA si stanno quindi spingendo verso i nuovi alisei di sud-est. Per l'equipaggio di GUYOT environnement il vantaggio è stato costruito con una scommessa vincente: navigare su una distanza più breve rimanendo più a est. Tradizionalmente, il passaggio più veloce attraverso la bonaccia si ottiene navigando più a ovest.

"Abbiamo sempre puntato a seguire il più possibile una linea retta verso sud e sembra che questo abbia dato i suoi frutti", racconta lo skipper Robert Stanjek. Ci sono distanze ampie tra le barche, da est a ovest, il che significa che navigheranno con angoli diversi e in condizioni diverse nell'immediato futuro e ci si possono aspettare quindi continui cambiamenti in graduatoria. All’ultimo rilevamento del tracker GUYOT environnement Team Europe mantiene la prima posizione, seguito da Team Holcim-PRB e Biotherm. In quarta posizione c’è 11th Hour Racing Team mentre Team Malizia è scalato, per ora, all’ultimo posto.

L’arrivo a Cape Town è previsto per l’11 febbraio, in base alle proiezioni di oggi. Nessun'altra città di scalo è così strettamente associata a The Ocean Race come Città del Capo che ha accolto la flotta intorno al mondo in 12 delle 14 edizioni della regata. Quella di quest’anno è, per altro, l'ottava volta consecutiva in cui Città del Capo è scalo.

Nel villaggio allestito vicino al Victoria and Alfred Waterfront di Città del Capo ci sarà, come già avvenuto ad Alicante, il Pavilion di Genova che promuoverà le bellezze di Genova, della Liguria e dell’Italia: la Lanterna, le Botteghe Storiche e i tipici “carruggi”, le Cinque Terre. Decine di migliaia di turisti potranno conoscere Genova tramite la Camera immersiva allestita da ETT e i visori di “Virtual Reality” grazie ai quali si potrà esplorare il centro storico genovese comprese le piazze e alcuni palazzi. Al Pavilion si terrà anche la seconda tappa speciale del Campionato Mondiale del Pesto.