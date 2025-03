Nuovo Galliera, Pellerano (OG): "Sinistra spaccata, Silvia Salis dica se è contraria come il M5S o favorevole come Italia Viva"

“Neppure un giorno e i 10 punti della candidata sindaco diventano 9. Il Movimento 5 Stelle ha già smentito Silvia Salis: sul Nuovo Galliera i pentastellati dicono no. Oggi la coalizione di sinistra si è spaccata sul progetto: Italia Viva favorevole, 5 Stelle contrari”. Così Lorenzo Pellerano, Capogruppo di Noi Moderati in Consiglio Comunale e candidato nella lista Orgoglio Genova.

Insinuazione - “Ieri abbiamo letto un sì criptico di Silvia Salis sul futuro del Galliera. Un sì ingannevole, un sì da interpretare, un sì che cerca di confondere le acque. La candidata prova a dire sì al “potenziamento della struttura già esistente”, non si spinge sulla realizzazione del nuovo ospedale ex novo a Carignano. Oggi in Consiglio Comunale l'esercizio di equilibrismo si è già rivelato fallimentare: nella coalizione di centro sinistra gli alleati si sono già spaccati".

Sfida - "Ricordo a tutti che la struttura esistente del Galliera è stata concepita circa 150 anni fa ed è evidente che – per garantire un miglior servizio sanitario ai genovesi – è necessario un nuovo ospedale concepito e progettato secondo i canoni dei nostri tempi, per garantire la salute dei genovesi. Proprio per rispetto a loro che saranno chiamati a scegliere fra proposte contrapposte, su temi così importanti sono necessarie prese di posizione inequivocabili, non giochi di parole. Ora la candidata Salis chiarisca con chi sta, non è più possibile conciliare posizioni opposte - conclude Pellerano -. Il centro destra è diverso, noi siamo favorevoli senza se e senza ma a questa e ad altre infrastrutture indispensabili per i genovesi”.

Nota di "Vince Genova" - "Oggi, in Consiglio comunale abbiamo assistito all’ennesimo corto circuito del centro sinistra: i pentastellati hanno apertamente dichiarato di non voler il Galliera, smentendo così la loro candidata sindaco e spaccando l'opposizione. Questa divisione all'interno della coalizione dimostra l’evidente mancanza di visione e coesione politica del centro sinistra e la mancanza totale di concretezza del loro programma che non sta in piedi nemmeno tra di loro. Prima di lanciarsi in “si” vuoti, senza contenuto capaci solo di copiare cose già fatte dal centro destra, i suggeritori della candidata voluta dal Pd farebbero bene a chiarire l'intento reale della loro alleanza. Genova merita una leadership chiara e determinata, non giochi di parole e ambiguità”. Così, i consiglieri di Vince Genova, a lato dell’art.55 portato in discussione in Consiglio comunale dal consigliere Pellerano.

