Nuova stazione marittima e sede ADSP: al via la conferenza dei servizi per il porto di Crotone

L’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha avviato la Conferenza dei servizi finalizzata all’acquisizione dei pareri autorizzativi sul progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla realizzazione di un centro polifunzionale destinato a stazione marittima e sede dell’ente nel porto di Crotone.

Prosegue così il percorso intrapreso dall’Autorità, guidata dal presidente Paolo Piacenza, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Crotone, guidata dal sindaco Vincenzo Voce, con l’obiettivo di trasformare e potenziare lo scalo portuale, ampliandone funzioni e servizi.

Dopo la demolizione dei ruderi presenti nell’area ex Sensi e gli interventi di riqualificazione ambientale, è stata avviata la progettazione del nuovo centro polifunzionale. L’iniziativa punta a rigenerare una zona urbana degradata e, allo stesso tempo, a rafforzare l’attrattività del porto. Il progetto è stato elaborato dalla società Atelier(s) Alfonso Femia S.r.l., capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese incaricato.

La progettazione si basa su criteri di sostenibilità ambientale, durabilità dei materiali ed elevati standard di sicurezza sismica e tecnologica, con particolare attenzione alla qualità complessiva e alla tutela dell’ambiente. Il progetto passa ora alla valutazione della Conferenza dei servizi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il presidente Piacenza ha evidenziato l’importanza strategica dell’intervento, sottolineando come esso contribuisca a rafforzare il rapporto tra porto e città e a creare nuove opportunità economiche, turistiche e sociali. In particolare, è prevista una crescita significativa del traffico crocieristico nel 2026, con 43 approdi programmati.

Anche il sindaco Voce ha rimarcato il valore dell’iniziativa, definendola un passaggio decisivo per la rigenerazione di un’area strategica e per il rilancio del waterfront cittadino, in un’ottica di sviluppo sostenibile e attrazione di investimenti.

Il progetto prevede la realizzazione di un edificio destinato a ospitare sia la sede amministrativa e operativa dell’Autorità portuale sia la stazione marittima per l’accoglienza dei crocieristi, offrendo servizi avanzati a supporto della logistica e del turismo di qualità.

L’intervento si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione del Porto Vecchio e contribuirà alla valorizzazione dell’intero sistema portuale cittadino. Tra gli elementi previsti, una struttura leggera a pensilina definirà gli spazi aperti, garantendo ombreggiamento, illuminazione e flessibilità d’uso.

Dal punto di vista architettonico, l’edificio sarà caratterizzato da un volume unitario con due fronti principali: uno rivolto verso la città, con funzione rappresentativa, e l’altro aperto verso il mare, affacciato su un’arena per eventi all’aperto. La copertura, leggermente inclinata, integrerà pannelli fotovoltaici, contribuendo all’efficienza energetica dell’opera.

Nel complesso, il progetto mira a coniugare sostenibilità, qualità architettonica e integrazione paesaggistica, delineando una nuova identità per il waterfront di Crotone.