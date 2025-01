Nuoto, il Trofeo Nazionale Aragno diventa 'maggiorenne': diciottesima edizione ai Delfini di Prà

Il Trofeo di Nuoto G.S. Aragno taglia il traguardo della diciottesima edizione nel weekend del 17, 18 e 19 gennaio alle Piscine "I Delfini" di Genova Prà, diventando così 'maggiorenne' e coinvolgendo un numero sempre più importante di società sportive e di atleti.

I numeri - L'edizione 2025 racconta di cifre davvero notevoli, che spiegano in modo perfetto il fascino della competizione. Nel ponente genovese si ritroveranno 32 società da tutta Italia, per 927 atleti iscritti e un totale di 5000 presenze gara.

Gli atleti - Davvero notevo il livello dei partecipanti, a testimonianza della competitività raggiunta dalla manifestazione. In acqua scenderanno nuotatori del calibro di Lorenzo Zazzeri, Giorgia Crepaldi, Luca Scampicchio, Flavio Mangiamele, Federico Rizzardi, Francesco Toniolo ed Alex Sabatini. Proprio Zazzeri, assieme a Matteo Restivo, presenterà il libro "Laurearsi Campioni", vero e proprio manuale sulla dual career di due protagonisti del mondo sportivo che sono riusciti ad eccellere anche nel campo universitario.

La novità - L'edizione imminente porta con sé anche il battesimo del "Gran Premio Liguria 2025 Sprint e Long Distance", in collabroazione con il Meeting Città di Loano, in programma dal 6 all'8 giugno: due tappe fondamentali per accumulare punti ai fini della classifica finale, un'opportunità da non perdere per ciascun atleta per mettersi in mostra in un contesto altamente competitivo.

Il sociale - In occasione del Trofeo Aragno 2024, Massimo Pedersoli aveva salutato Genova e il Mar Ligure per iniziare il suo straordinario cammino: a piedi fino a Capo Nord (qui la sua storia a Telenord), per sensibilizzare tutti i cittadini verso le problematiche dei bambini con autismo. Il suo "Cammino Superbo" ha raccolto finanziamenti per il progetto "Goccia dopo Goccia", per i piccoli grandi atleti che domenica 19 alle ore 13 nuoteranno la loro gara. Nel 2025 si potranno acquistare le magliette ufficiali del Trofeo, per un ricavato finale destinato all'Associazione Maruzza, attiva per le cure palliative pediatriche, con assistenza a domicilio e in Hospice. Un motivo in più per recarsi a Prà, tifare per i ragazze e ragazzi in vasca e portare un prezioso contributo per una giusta causa.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.