Nomine AdSP: Di Sarcina per il Mare di Sicilia Orientale, Garofalo per l'Adriatico Centrale

di Edoardo Cozza

Il voto oggi in commissione lavori pubblici, annunciato dal M5s: "Si pone fine a una lunga stagione di commissariamenti per due autorità fondamentali"

"Oggi in Commissione Lavori pubblici e Infrastrutture del Senato abbiamo votato la proposta di nomina dell'ingegner Francesco Di Sarcina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale e dell'ingegner Vincenzo Garofalo a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale". Lo rendono noto Mauro Coltorti (M5s), presidente della Commissione Lavori pubblici, Infrastrutture e Trasporti del Senato e i senatori del Movimento 5 Stelle in Commissione, Giorgio Fede, Giulia Lupo, Agostino Santillo, Gabriella Di Girolamo e Andrea Cioffi.

"Si tratta di due nomine - aggiungono - che metteranno fine alla lunga stagione dei commissariamenti per una piena operatività di due importanti autorità portuali della penisola. In particolare, Di Sarcina, attuale segretario generale dell'Autorità del Mar Ligure Orientale, tornerà in Sicilia dove per 13 anni ha ricoperto il ruolo di segretario generale dell'Autorità portuale di Messina. L'ingegner Garofalo invece, ex deputato e già presidente dell'Autorità portuale di Messina, guiderà l'ente che gestisce e amministra i porti di Marche e Abruzzo con Ancona sede centrale".