Neve fin sulla costa nella Spezzino, spolverata sui monti nel genovese

di Redazione

Nevica anche nella Cinque Terre, sospesa la gara podistica "Sciacchetrail". A Santo Stefano d'Aveto le piste restano però chiuse

Il maltempo ha portato la neve nello Spezzino anche sulla costa.

Nevica dalla scorsa notte e i fiocchi hanno imbiancato le alture intorno alla città.

Nevicata anche in val di Vara con qualche centimetro accumulato nelle zone più alte.

Neve anche sull'Autostrada A12.

La neve è tornata anche a Santo Stefano d'Aveto (Genova) dove però le piste da sci restano chiuse, aperto l'impianto fino al Prato della Cipolla.

Spolverata di neve vista mare a Montallegro, sulle alture di Rapallo. Spolverata anche sui monti intorno a Genova..

Circa due ore dopo la partenza degli atleti, lo Sciacchetrail 2022, corsa di resistenza su 46 chilometri che si svolge alle Cinque Terre, è stata sospesa a causa della nevicata che sta imbiancando le alture della costa spezzina da questa mattina.

Impossibile garantire le condizioni di sicurezza minime per i corridori, circa trecento, che alle 8 avevano lasciato il lungomare di Monterosso, spazzato da pioggia e venti di burrasca, per iniziare la salita verso Punta Mesco e poi al Colle di Gritta, che tocca i 300 metri di altitudine.

Il percorso in collina è stato interessato da una forte nevicata, tale che la parte più elevata dell'Alta Via delle Cinque Terre - Monte Malpertuso, 750 metri sul livello del mare - non risultava più raggiungibile dai mezzi di soccorso.

Così gli organizzatori, dopo un'ispezione svolta insieme ai tecnici del Soccorso Alpino della Liguria, hanno preferito richiamare i runner, ognuno dotato di gps e coperta termica come da regolamento, che sono stati invitati a tornare a Monterosso. Una beffa contando che la gara, che attrae partecipanti da tutto il mondo.