Nautico e non solo, a Genova e a Ponente traffico in tilt: fino a 18 km di code tra Savona e Arenzano

Un serio incidente sull'autostrada A10 in direzione del capoluogo e l'inaugurazione del Salone Nautico con le variazioni alla viabilità hanno contribuito a paralizzare il traffico a Genova, dove si registrano code, rallentamenti e disagi specie verso il centro della città. Anche la sopraelevata si percorre quasi a passo d'uomo. Disagi anche nel Ponente ligure: forti rallentamenti sia sull'Aurelia che in autostrada, all'altezza di Varazze numerosi mezzi pesanti sono rimasti a lungo incolonnati sul viadotto.

Poco prima delle ore 15, sulla A10 Genova-Savona è stato riaperto il tratto compreso tra Varazze e Arenzano in direzione Genova, che questa mattina verso le ore 9.45 era stato chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 22,5. Nell’incidente sono state coinvolte un’autovettura e una cisterna che si è ribaltata disperdendo GPL. La Direzione di tronco di Genova ha messo in campo 20 uomini e 10 mezzi per velocizzare le operazioni e consentire la piena fruibilità del tratto. Le code sul tratto hanno raggiunto i 18 km. All’interno del tratto interessato dove il traffico transita su una corsia in deviazione nella carreggiata opposta per permettere le operazioni di ripristino. E' stato quindi necessario disporre l'evacuazione di alcuni palazzi di via Ronco (civici 21, 23, 25 e 38) per permettere il ripristino del tratto autostradale in piena sicurezza.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Ma non era finita, perché attorno alle 16 un altro incidente sull'autostrada A10 ha causato la chiusura temporanea del tratto fra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione del capoluogo ligure. Un camion ha scontrato la galleria che collega le uscite di Genova Aeroporto e Genova Pra'.

Chiusi in entrata sia i caselli di Genova Prà che di Pegli, per chi viaggia verso Genova si consiglia di entrare al casello di Genova Aeroporto.

Per gli utenti in viaggio verso Genova, Autostrade consiglia di anticipare l’uscita a Celle Ligure, percorre la viabilità ordinaria per rientrare in autostrada ad Arenzano. Per le lunghe percorrenze si consiglia di percorrere la A6 e la A21.