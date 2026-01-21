Nasce il percorso verso il Polo Formativo dei Porti di Roma e del Lazio. Avviato primo tavolo tecnico

Un Hub Formativo dei Porti di Roma e del Lazio per rispondere alla crescente difficoltà di reperimento di personale qualificato nel settore portuale, crocieristico e della blue economy.

Si è svolta ieri la prima riunione promossa dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, che ha visto il coinvolgimento di istituzioni, compagnie armatoriali, imprese e sistema ITS, con l’obiettivo di avviare un confronto esplorativo sulla creazione di un Hub della Formazione dedicato al sistema portuale laziale.

Il porto di Civitavecchia, primo porto crocieristico del Mediterraneo e in costante e continua crescita, insieme ai porti di Fiumicino e Gaeta, rappresenta un sistema con un enorme potenziale occupazionale. Si stima un bacino di riferimento molto rilevante, nell’ambito del numero complessivo di transiti (circa 1,3 milioni) nello scalo di membri di equipaggio nel corso del 2025.

Durante l’incontro sono emerse alcune priorità condivise: la necessità di figure professionali immediatamente operative, competenze tecniche, linguistiche e comportamentali sempre più specialistiche e certificate, la riduzione dei tempi e dei costi di formazione e una maggiore continuità e qualità dell’offerta formativa, costantemente aggiornata sui reali fabbisogni del mercato.

«La crescita del porto di Civitavecchia e dell’intero network laziale – ha dichiarato il Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa – impone una riflessione seria e strutturata sul tema delle competenze. Oggi il vero fattore competitivo è il capitale umano. Con l’Hub Formativo vogliamo costruire un modello condiviso che metta in rete istituzioni, compagnie armatoriali, imprese e sistema ITS, riduca il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro e renda il Lazio un laboratorio di formazione innovativa, replicabile anche in altri contesti portuali. L’obiettivo inoltre è di far partecipe del progetto la città anche attraverso l’individuazione di spazi adeguati da parte degli enti presenti sul territorio».

Il tavolo ha, inoltre, sottolineato l’importanza di rendere più visibili e attrattive le opportunità di lavoro offerte dalla blue economy, a partire dal settore crocieristico, favorendo l’incontro tra giovani, lavoratori e imprese.

Al termine dei lavori è stata condivisa la decisione di avviare un percorso operativo che prevede la costituzione di un tavolo tecnico ristretto, l’individuazione dei profili professionali prioritari, la mappatura delle sedi formative esistenti e la definizione di un Protocollo d’Intesa che sarà sottoscritto da istituzioni, armatori e soggetti della formazione, primo passo concreto verso l’avvio di un progetto pilota.

L’obiettivo finale del progetto, coordinato dal dirigente della Promozione e del Marketing del territorio dell’AdSP Malcolm Morini, è la realizzazione di un Hub della Formazione inteso non come un singolo luogo, ma come un sistema coordinato e flessibile, capace di evolvere nel tempo fino a dotarsi di strutture dedicate, simulatori di ultima generazione e spazi operativi per le esercitazioni, integrando sempre più i percorsi formativi con le esigenze delle compagnie e del mercato del lavoro.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.