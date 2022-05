Napoli-Genoa 3-0, Grifo in bilico tra A e B in attesa del Cagliari

di Marco Innocenti

Il Grifone parte forte ma non affonda. Osimhen segna l'1-0, poi i gol di Insigne (R) e Lobotka. Per non retrocedere ai rossoblù servono ora una serie difficilissima di incastri

89' Hernani calcia verso la porta, la barriera devia in angolo.

88' Sostituzione Lorenzo Insigne Eljif Elmas

87' Ammonito Lobotka

83' Sostituzione André-Frank Zambo Anguissa Diego Demme

81' Il Napoli fa tris. Lobotka segna IL 3-0 per i padroni di casa. Accelerazione centrale e botta dalla distanza col destro per lo slovacco che infila la palla all'angolino basso.

75' Sostituzione Genoa: fuori Pablo Galdames, dentro Filippo Melegoni

75' Occasione per il Genoa: Amiri calcia col destro rasoterra dalla distanza, Ospina ci arriva con la punta delle dita togliendo la palla dall'angolino

74' Sostituzione Genoa: fuori Albert Gudmundsson, dentro Mattia Destro

73' Sostituzione Mário Rui Silva Duarte Faouzi Ghoulam

73' Sostituzione Dries Mertens Piotr Sebastian Zieliński

73' Sostituzione Fabián Ruiz Peña Stanislav Lobotka

68' Reagisce il Genoa, Ekuban calcia dalla distanza ma Ospina para centralmente

65' Insigne trasforma dal dischetto. E' 2-0 per il Napoli, per il Grifo è notte buia

63' Rigore per il Napoli. Hernani tocca di mano in area e Fabbri concede la massima punizione ai partenopei

57' Occasione per il Genoa. Amiri illumina a sinistra per Criscito, il capitano rossoblu, da buona posizione, calcia a lato col mancino

56' Sostituzione Genoa: fuori Silvan Hefti, dentro Hernani

56' Sostituzione Genoa: fuori Manolo Portanova, dentro Caleb Ekuban

54' Portanova spreca un'altra occasione. Il numero 90 viene liberato in area da Frendrup, resiste alla carica di Mario Rui ma non riesce a battere Ospina da distanza ravvicinata

54' Palla vagante in area rossoblu, Osimhen non ci arriva per un soffio.



53' Altro fallo del Genoa, stavolta di Frendrup su Fabian Ruiz.



52' Spinta di Yeboah su Anguissa. Fallo per il Napoli che torna in possesso della palla e torna in attacco

47 ' Fuorigioco di Osimhen. Scattato sul filo e giudicato oltre la linea dall'assistente di Fabbri

46' La gara riparte: via al secondo tempo

Finisce il primo tempo: Napoli-Genoa 1-0

45'+5: Basta così al Maradona per il primo tempo

44': Ci saranno 5' di recupero

43': Fiammata del Napoli con Osimhen che, su un pallone vagante, anticipa Sirigu in uscita ma non riesce per fortuna del Genoa a calciare a rete. Assist verso il dischetto ma non c'è nessun compagno e il Grifone si salva

36': Grande giocata di Insigne che salta Hefti con un sombrero poi, da posizione impossibile, cerca il tiro ma trova le gambe di Sirigu. Palla in angolo

32': Napoli in vantaggio!!! Cross dalla destra, palla morbida per l'inserimento di Osimhen in mezzo a Bani e Ostigard, stacco in terzo tempo e palla su cui Sirigu non arriva

31': Occasione per Portanova che si ritrova tutto solo davanti a Ospina, a pochi metri dalla porta ma temporeggia troppo e si fa recuperare dai difensori partenopei

29': Accelerazione di Insigne, Mertens lascia sfilare ma Esimhen non riesce a concludere e la difesa rossoblu libera

27': Triangolo magnifico tra Mertens e Insigne, col colpo di tacco del capitano partenopeo a liberare al tiro il belga. Palla alta sopra la traversa

22': Problemi per Milan Badelj, al suo posto entrerà Frendrup

14': Ci prova anche Amiri dalla distanza, palla sul fondo

12': Traversa di Yeboah che calcia dal limite, Ospina non ci arriva ma la palla si stampa sul legno

5': Occasionissima per il Genoa: Mario rui non controlla bene e Portanova gli ruba palla, assist al centro dell'area dove Gudmundsson taglia alle spalle del marcatore, cerca lo scavetto ma la palla finisce sul fondo. Il rossoblu era scattato in fuorigioco

1': Si parte al Maradona di Napoli

PRIMO TEMPO:

Il Genoa si gioca tutto o quasi in una delicatissima trasferta in casa del Napoli. Al Maradona, la truppa di Blessin può solo vincere se vuole continuare a sperare ma non sarà certo padrona del proprio destino in questi ultimi attimi di campionato. Una sconfitta o anche solo un pareggio sancirebbero probabilmente l'addio alla serie A, anche se le combinazioni per la salvezza ci sarebbero ancora (clicca qui per leggerle!).

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Bani, Ostigard, Criscito; Badelj, Galdames; Gudmundsson, Amiri, Portanova; Yeboah. Allenatore: Blessin

ARBITRO: Fabbri (Ass. Passeri e Costanzo - IV: Giua - Var: Abisso - Avar: Maggioni)