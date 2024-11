Musica: Massimiliano Damerini, evento al Ducale in ricordo del grande pianista a un anno dalla scomparsa

Nel luglio dello scorso anno, all’età di 72 anni, si spegneva improvvisamente Massimiliano Damerini, pianista, compositore e didatta genovese di fama internazionale. Per rendere omaggio alla sua figura, la Giovine Orchestra Genovese organizza una giornata dedicata a lui, che si terrà domenica prossima, dalle 10 alle 18, nella suggestiva Sala del Minor Consiglio a Palazzo Ducale.

Un ricordo attraverso la musica e il dialogo - L'evento prenderà il via alle 10 con la proiezione di video di esecuzioni dello stesso Damerini, un modo per far rivivere la sua arte al pubblico. Alle 10.30 seguirà una tavola rotonda, alla quale parteciperanno personalità di spicco del panorama musicale che hanno avuto strette collaborazioni con il pianista genovese. Un'occasione per approfondire il suo impatto nel mondo della musica e ricordare il suo straordinario contributo.

Il concerto e le esecuzioni musicali - Alle 12, il flautista Roberto Fabbriciani e il pianista Marco Rapetti si esibiranno in un concerto che include sia pezzi del Novecento che la prima esecuzione assoluta di Omaggio a Duke, una composizione di Damerini. Il pomeriggio riprenderà alle 14.30 con altri interventi e performance musicali che celebreranno la versatilità e il talento del grande musicista genovese.

Un talento riconosciuto a livello internazionale - Massimiliano Damerini è considerato uno dei maggiori pianisti della sua generazione. Allievo di Alfredo They e Martha Del Vecchio, aveva una capacità interpretativa straordinaria, che gli ha permesso di distinguersi sia come pianista che come compositore. Il suo diploma di composizione, conseguito al Conservatorio Paganini di Genova, si è unito a quello di pianoforte, orientando la sua carriera verso una fusione unica di creatività e tecnica. Damerini è stato anche un interprete di punta della musica contemporanea, con numerose prime esecuzioni affidate alla sua mano. Tuttavia, il suo repertorio era molto più ampio. Celebre per aver inciso l'integrale della musica di Salvatore Sciarrino, il suo "PianoXX" è considerato un album storico che esplora il grande pianismo novecentesco. La sua ricerca musicale lo ha portato anche a profonde esplorazioni di compositori come Chopin, Schubert e altri protagonisti della musica del XVIII e XIX secolo, con interpretazioni sempre ricche di sensibilità e virtuosismo. L'ultima testimonianza della sua arte è rappresentata dall'incisione integrale delle Sonate di Beethoven, registrate con il supporto tecnico del figlio e divenute un vero e proprio testamento musicale.

Una carriera poliedrica e un impegno costante nell'insegnamento - Oltre alla sua carriera solistica, Damerini è stato anche un protagonista della musica da camera e un appassionato docente. Dal 1976 ha ricoperto la cattedra di musica da camera al Conservatorio Paganini di Genova, trasmettendo la sua conoscenza e passione a generazioni di giovani musicisti. La sua produzione compositiva è altrettanto vasta, spaziando dalle musiche di scena alle grandi opere sinfoniche, dalle composizioni pianistiche a quelle per ensemble. Un artista completo, il cui contributo alla musica resta indelebile.