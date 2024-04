Musica, dopo anni di stop ritornano gli Ex-Otago: "Abbiamo ancora benzina e cose da dire"

Per quattro anni sono spariti dai radar, l'ultimo concerto appena prima del lockdown. Un silenzio che si interrompe ora con la pubblicazione di Auguri, il nuovo album degli Ex-Otago (per Capitol Records Italy/INRI). "Abbiamo attraversato tante fasi - racconta la band genovese capitanata da Maurizio Carucci - anche quelle di una crisi interna, per motivi disparati. Dovevamo capire cosa fare da grandi e non era banale. Il covid ha segato le gambe a tutti, ma una volta risanate le ferite ci siamo guardati e ci siamo accorti che avevamo ancora voglia di stare e qualcosa da dire. È stato questo il motivo che ci ha spinto ad andare avanti. C'era ancora benzina e queste canzoni ne sono la dimostrazione".

La scelta del titolo, Auguri, ha una doppia valenza: Auguri risuona come un brindisi appassionato alla vita autentica così come un sarcastico commento che anticipa le circostanze dall'esito incerto. Un totale di 10 tracce che includono gli ultimi successi del gruppo (Con te, La puzza della città, Mondo Panico) e sette brani inediti, con le collaborazioni di Fabri Fibra, Olly e Coma_cose. "Per il titolo abbiamo scomodato anche il latino, nel significato di accrescere, ovvero nel nostro caso di diventare grandi. È un disco di storie, intimo, che parla di noi e ci spoglia delle nostre barriere e allo stesso tempo molto rassicurante, mentre affondiamo nei temi sociali da sempre a noi cari". Gli Ex-Otago sono pronti anche a tornare live con l'Auguri Tour Estate 2024, 11 appuntamenti estivi in partenza il 25 maggio da Milano al Mi Ami Festival e con la speciale data del 12 luglio in programma a Genova.