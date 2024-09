MSC, nuova rotta autonoma Oriente-Occidente: passerà da Suez o da Buona Speranza

MSC ha presentato la nuova rete autonoma di trasporto che sostituirà l'attuale accordo 2M VSA (Vessel Sharing Agreement) che la compagnia ha attualmente con Maersk per i traffici East/West. A partire da febbraio 2025, MSC offrirà dunque una rete indipendente, competitiva e completa, che includerà 5 traffici con 34 rotte, includendo 7 rotte per Asia-Nord Europa, 6 rotte per Asia-Mediterraneo, 4 rotte per Asia-Nord America Costa Ovest, 6 rotte per Asia-Nord America Costa Est e 11 rotte per la rete transatlantica. Prevista inoltre la possibilità di servizi settimanali via Suez con oltre 1.900 coppie di porti diretti o via Capo di Buona Speranza con oltre 1.800 coppie di porti diretti.

Soren Toft, CEO di MSC Mediterranean Shipping Company, ha dichiarato: "Siamo lieti di rivelare la nostra futura rete autonoma East/West che sarà disponibile per tutti i clienti. I nostri partner beneficeranno della connettività senza pari di MSC e dei corridoi diretti, uniti a un servizio di alta qualità. Con l'aggiunta di accordi di scambio di slot selezionati, offriremo una copertura completa su tutte le rotte East/West. Inoltre, assumendo il pieno controllo operativo della nostra rete, potremo garantire opzioni di rotta sia via Suez che Capo di Buona Speranza. L’annuncio di oggi rappresenta una tappa ifondamentale nell'evoluzione della nostra rete globale e nella visione della famiglia fondatrice di MSC".

La rete East/West del 2025 e le sue opzioni non influenzeranno il tonnellaggio o la distribuzione di altre rotte offerte da MSC a livello globale.