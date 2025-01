Msc Magnifica salpa da Genova per il sesto giro del mondo con 2.300 passeggeri: attraverserà 21 paesi

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Parte oggi da Genova il sesto giro del mondo di Msc Magnifica da Genova il 5 maggio come ormai da tradizione, con una novità curiosa, il passaggio della linea del cambio data. Per 120 giorni, 2.300 passeggeri esploreranno 46 destinazioni in 21 Paesi, in un viaggio unico che simboleggia la centralità di Genova nelle operazioni di Msc Crociere.





Dettagli sul viaggio – La Msc Magnifica ospiterà 2.300 turisti di 15 nazionalità, attraversando luoghi iconici come Rio de Janeiro, le Isole Falkland, l’Isola di Pasqua, le Maldive e il Madagascar. L’itinerario, sempre diverso, partirà dal Mediterraneo, supererà le Colonne d’Ercole e raggiungerà, tra le altre mete, la Tasmania e le Seychelles. Il giro del mondo include tappe iconiche come Capo Horn in Patagonia e Capo di Buona Speranza in Sudafrica. Tra le destinazioni principali, si segnalano le coste dell’Australia, del Sudamerica e dell’Africa.





La curiosità del giorno perso – Il viaggio attraverserà l’antimeridiano di Greenwich, il 180° meridiano, dove si verifica il cambio di data. “Prima di arrivare in Nuova Zelanda, attraverseremo l’antimeridiano di Greenwich, cancellando il 3 marzo dal calendario. Si guadagna un giorno da una parte e si perde dall’altra”, ha dichiarato il comandante Pietro Sarcinella, al suo secondo giro del mondo con Msc.





Profilo dei viaggiatori – A bordo di MSC Magnifica si trovano ospiti di 15 nazionalità diverse, con prevalenza di tedeschi, francesi, spagnoli e italiani, questi ultimi in una piccola percentuale. L’età media è alta, ma non mancano giovani che approfittano di lunghe pause dal lavoro. Con prezzi da 16.000 a 38.000 euro, i partecipanti includono pensionati, professionisti in aspettativa e famiglie alla ricerca di un’esperienza unica.





Sicurezza delle rotte – A causa delle attuali condizioni geopolitiche, la compagnia ha deciso di evitare il canale di Suez. Il ritorno in Europa avverrà quindi risalendo le coste africane, una soluzione che garantisce maggiore sicurezza per i passeggeri.





Gli investimenti futuri– Gianni Pilato, area manager di Msc Crociere, commenta: “Questo nuovo itinerario conferma il successo delle crociere intorno al mondo e la centralità di Genova come hub strategico”. La città ligure vedrà nel 2025 un incremento del 13% nel traffico crocieristico, con 1,1 milioni di passeggeri previsti. Inoltre, MSC prosegue nel suo impegno verso la sostenibilità, con progetti come Ocean Key ai Caraibi. E il gruppo prevede nuovi terminal a Miami e Barcellona, capaci di accogliere migliaia di passeggeri al giorno.





Espansione in Oriente – La presenza di MSC in Estremo Oriente, grazie alla nave MSC Bellissima, continua a rafforzare il marchio. Una tendenza confermata dalla presenza a bordo di una piccola comunità cinese, che contribuisce al crescente interesse del mercato asiatico.





Successo delle crociere mondiali – La popolarità delle World Cruise continua a crescere. “Questo itinerario unisce gemme turistiche nascoste e destinazioni leggendarie, offrendo un’esperienza unica ai nostri passeggeri,” ha concluso Pilato. E intanto si pensa già alle prossimi giri del mondo, nel 2026 da gennaio a maggio, il prossimo giro del mondo in 119 giorni. Alla scoperta della cultura e la cucina mondiale, la soffice sabbia dei Caraibi, la magica atmosfera delle Americhe e i gioielli più remoti del Pacifico, prima di sperimentare il rilassante stile di vita dell'Australia, il clima vivace dell'Asia e le antichità dell'Egitto. A bordo di MSC Magnifica, 47 destinazioni diverse, compresi 7 overnight. In un viaggio di 36.000 miglia nautiche. Nel 2027 invece a bordo della MSC Musica sempre da gennaio a maggio, un viaggio approfondito attraverso cinque continenti verso 45 delle destinazioni più straordinarie del mondo. MSC Musica salpa verso 25 paesi imperdibili in Europa, Africa, Sud America, Oceania e Nord America: oltre 121 notti, un itinerario non comune per via della distanza percorsa e della quantità di oceani che attraversa come ha spiegato Pilato.













