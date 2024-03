MSC: grazie a uso biocarburanti riduzione immediata delle emissioni nella catena di fornitura

Le parti interessate in tutta la catena di fornitura globale si concentrano sempre più sulla riduzione delle emissioni nella loro impronta nella catena di fornitura. MSC, la più grande compagnia marittima del mondo, ha un ruolo fondamentale da svolgere nell’implementazione di risorse, combustibili e tecnologie per ridurre le emissioni della catena di approvvigionamento dei propri clienti, riducendo allo stesso tempo la propria impronta di carbonio.

A tal fine, MSC ha investito e innovato sostanzialmente nella progettazione, nella nuova costruzione e nell’ammodernamento delle navi, nonché in tecnologie all’avanguardia e applicazioni digitali per migliorare l’efficienza energetica e garantire che la sua flotta di quasi 800 navi sia pronta ad adottare carburanti a zero emissioni di carbonio come combustibile. diventano disponibili. MSC ha fissato l’obiettivo di decarbonizzazione netta zero entro il 2050.

Nel 2022 MSC ha lanciato il nostro programma Journey to Net Zero che sfrutta i combustibili alternativi attuali e futuri attraverso un sistema di carbon insetting. Nell’ambito di questo programma e su richiesta dei clienti, abbiamo deciso di offrire la soluzione MSC Biofuel attraverso la quale forniamo biocarburante sostenibile certificato di seconda generazione (prevalentemente olio da cucina usato metil estere, o UCOME).

A parte il GNL e i biocarburanti che dispongono di un’ampia rete di luoghi di rifornimento, la maggior parte dei combustibili a basse emissioni di carbonio non sono ancora disponibili su larga scala e vengono riforniti in un numero limitato di porti. Ciò pone sfide significative per il loro ampio dispiegamento nella nostra flotta d’alto mare. Per soddisfare le crescenti richieste dei clienti, è stata lanciata MSC Biofuel Solution per ridurre l’impronta della catena di approvvigionamento.

Optando per MSC Biofuel Solution, gli spedizionieri raccolgono i risparmi di carbonio associati. Il carbon insetting è un’opportunità per collaborare con clienti interessati a ridurre l’impronta di carbonio della loro catena di fornitura. MSC ha assistito a un crescente interesse per il suo programma di biocarburanti, che riflette gli obiettivi di decarbonizzazione sempre più ambiziosi dei clienti, compresi gli spedizionieri e gli spedizionieri che cercano di ridurre le loro emissioni Scope 3.

Attualmente, i biocarburanti di seconda generazione forniscono riduzioni immediate delle emissioni senza richiedere adeguamenti alle tecnologie di propulsione di bordo esistenti nelle nostre navi. Il nostro programma di carbon insetting, MSC Biofuel Solution, è un esempio di come stiamo collaborando con altri attori lungo la catena di fornitura per promuovere la transizione verso una navigazione a emissioni zero.

MSC ha inoltre sviluppato un sistema contabile trasparente e solido per il nostro programma Journey to Net Zero, inclusa la nostra attuale offerta MSC Biofuel Solution. Oltre a fornire la documentazione attestante la sostenibilità del biocarburante bunkerato, i clienti ricevono anche una verifica esterna dell’accuratezza e dell’integrità del processo di carbon insetting.