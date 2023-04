Morte capitano delle Frecce Tricolori Alessio Ghersi, annullato show ad Andora

Dopo la tragedia avvenuta ieri in provincia di Udine nella quale ha perso la vita il capitano della Pan Alessio Ghersi, è stata annullata l'esibizione delle Frecce Tricolori in programma domenica prossima, 7 maggio, ad Andora (Savona). "Ci sarà altra occasione per apprezzare la bravura della Pan - commenta il sindaco Mauro Demichelis - Ora è il tempo del dolore, dello sconforto per quanto accaduto e per testimoniare tutta la nostra vicinanza ai familiari delle vittime dell'incidente aereo, alla Pattuglia Acrobatica Nazionale e all'Aeronautica Militare". "La morte del numero 8 della Pattuglia è un evento molto triste, su cui l'aeronautica si raccoglie come ogni volta che uno dei suoi membri perde la vita in un incidente di volo - commenta l'ex Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare e della Difesa, il generale Vincenzo Camporini -. Questo non era un incidente di volo legato alla sua attività di pilota militare, ma è anche purtroppo qualcosa che può accadere a chi ha il volo nel sangue e cerca di soddisfare questa passione in tutti i modi. Per quanto concerne la pattuglia acrobatica esiste un problema di carattere tecnico, perché non si rimpiazza uno dei membri della formazione senza un allenamento costante in quella posizione: ci sono manovre che uno deve conoscere più che a memoria, istintivamente, e questo si acquisisce solo con l'allenamento nel tempo. La pattuglia acrobatica dovrà necessariamente nelle prossime settimane ridisegnare la propria performance e il proprio programma in modo tale da evitare quegli scompensi che ci sarebbero se non ci fosse un'adeguata preparazione".