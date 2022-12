Morte Benedetto XVI, nel 2008 la visita a Genova e in Liguria

È morto Joseph Ratzinger: il Papa emerito Benedetto XVI aveva 95 anni e le sue condizioni si erano recentemente aggravate.

Nel 2008 visitò Genova e la Liguria in un viaggio pastorale che si tenne il 17 e il 18 maggio. Prima tappa a Savona, dopo l'arrivo in aereo da Roma: visitò il Santuario di Nostra Signora della Misericordia e celebrò Messa in piazza del Popolo. Dopo una breve visita al Vescovado, il trasferimento in elicottero fino al Santuario della Madonna della Guardia di Ceranesi, dove cenò e pernottò in Episcopio.

Il giorno successivo si aprì con la visita al Santuario della Madonna della Guardia, prima di uno spostamento, nuovamente in elicottero, verso l'ospedale Gaslini, per una visita con il personale medico, infermieristico e con i pazienti e le loro famiglie.

Seguì l'appuntamento con i giovani in Piazza Matteotti, da cui tenne anche l'Angelus. Poi la tappa nella Cattedrale di San Lorenzo e quella al Seminario arcivescovile Benedetto XV. Da lì poi lo spostamento in piazza della Vittoria per una nuova Messa prima della ripartenza, in aereo, per Roma.