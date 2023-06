Monterosso, inaugurata una piazza dedicata a Tina Anselmi

"Ogni giorno ci sono notizie di violenze di genere, di maltrattamenti, di femminicidi. Per questo abbiamo pensato di chiedere al sindaco di intitolare un luogo del nostro paese a una donna. Per tentare di sconfiggere la cultura che non apprezza abbastanza e non tutela le donne". È nata così piazza Tina Anselmi a Monterosso al Mare, alle Cinque Terre, inaugurata sabato scorso. Dal consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze e da un percorso di educazione civica che ha coinvolto le scuole medie del paese, l'iniziativa ha preso corpo e si è concretizzata con l'intitolazione della piazza alla madre costituente, partigiana, sindacalista, parlamentare e ministro.

Gli studenti e le studentesse si sono appassionati e hanno approfondito la Costituzione e la storia della Anselmi, prima donna ministro della Repubblica, fautrice del cambiamento grazie alla legge sulla parità di genere così come alla legge sul sistema sanitario nazionale. "Quando un giorno passerete da questa piazza con i vostri figli o nipoti - ha detto il sindaco Emanuele Moggia rivolgendosi agli studenti - saprete che è possibile realizzare un cambiamento concreto e che vi siete resi partecipi di un progetto che, attraverso le radici della nostra storia, ha gettato un ponte verso il futuro".

"Speriamo che queste iniziative vengano replicate anche altrove - hanno detto i giovani monterossini - perché una società che realizza concretamente la parità di genere è una società giusta e rivolta al futuro. Ed è la società in cui noi vogliamo vivere".

A complimentarsi con un messaggio per l'iniziativa, oltre alla sorella di Tina, Maria Anselmi, anche la senatrice Annamaria Furlan, ex segretario generale Cisl. Il prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini ha sottolineato che "se prima Monterosso era famosa per le sue acciughe d'ora in avanti lo sarà per i suoi bambini".