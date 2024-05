Genova: Polfer intensifica controlli dal 25 aprile al 1° maggio, denunciati ladri sui treni

In occasione delle festività del 25 aprile e 1° maggio, visto l’incremento dei flussi di viaggiatori, la Polfer Liguria ha rafforzato le misure di prevenzione sulla rete regionale per la sicurezza dei viaggiatori e dei turisti. Tra il 25 aprile e il 1° maggio, nella sola provincia di Genova, sono state impiegate 123 pattuglie anticrimine e sono stati effettuati 6 servizi di scorte ai treni. Quattro i soggetti denunciati.

Dopo il ritrovamento di alcuni documenti abbandonati nella stazione della metropolitana di Brin, è stato denunciato un nordafricano di 21 anni, irregolare sul territorio nazionale, che è stato riconosciuto da una delle vittime del reato, avendo agito allo scopo di distrarre il soggetto offeso per permettere ad un complice di sottrargli il bagaglio. L'esame delle telecamere ha permesso l'identificazione del secondo ladro, individuato mentre si aggirava con fare sospetto a bordo di un treno in sosta nello scalo ferroviario di Principe. Alla richiesta di esibire i documenti di identificazione il soggetto, anch’esso nord africano ed irregolare sul territorio nazionale, affermava di esserne sprovvisto dichiarandosi minorenne. Gli accertamenti radiologici disposti dal Pubblico Ministero ed eseguiti presso l’ospedale Gaslini hanno permesso di appurarne la maggiore età. Il fermato è stato così denunciato per false attestazioni sull’identità personale, furto aggravato e continuato e soggiorno illegale sul territorio nazionale.

Un altro furto ha visto protagonista un diciassettenne extracomunitario, fermato per un controllo dalla Polfer di Chiavari il 30 aprile, dopo essere sceso da un treno Frecciabianca. Durante il controllo il giovane, non essendo in grado di aprire il trolley dotato di combinazione di sicurezza che aveva con sé, ha fatto sorgere negli operatori il sospetto di una provenienza illecita del bagaglio. I successivi accertamenti hanno confermato il furto ai danni di un passeggero in viaggio a bordo dello stesso treno. Il minore, che al momento del controllo aveva fornito generalità false, si era allontanato pochi giorni prima da una casa di accoglienza di Milano presso la quale era ospitato. Terminati gli accertamenti il minore veniva perseguito per il reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale e furto aggravato ed affidato ad una struttura idonea.

Un precedente episodio, avvenuto il 25 aprile, ha portato invece alla denuncia di una cittadina greca senza fissa dimora, protagonista del danneggiamento di alcune autovetture in sosta nelle apposite aree in Piazza Acquaverde adiacenti il porticato della stazione di Genova Piazza Principe. In questo caso, il proprietario di una delle vetture ha attirato l’attenzione degli operatori della Polfer, che sono immediatamente intervenuti riuscendo ad identificare una 65enne alla quale sono state sequestrate delle forbici utilizzate per compiere gli atti di vandalismo e che, dopo essere stata sottoposta ai rilievi di rito, è stata denunciata per danneggiamento aggravato e continuato.