Monterosso al mare, un uomo non paga Ztl e rifiuta identificazione: trascinato dai vigili giù dall'auto

Il video di una persona prelevata con la forza da un'auto con targa straniera a opera di quattro vigili urbani e due civili è diventato virale sul web. I fatti si svolgono a Monterosso al mare. Secondo quanto appreso da alcuni residenti, il cittadino romeno a bordo di una Bmw con targa inglese ha superato la ztl senza aver diritto di accesso e senza pagare. I vigili, che hanno segnalato la targa alla centrale operativa, lo hanno rintracciato e, dopo un'accesa discussione, lo hanno letteralmente trascinato giù dall'auto. All'operazione hanno partecipato anche due civili, uno dei quali era l'autista del carro attrezzi chiamato per la rimozione del veicolo. Una volta trascinato fuori dall'auto l'uomo è stato ammanettato e portato via. "Stavamo effettuando un controllo di polizia stradale - ha detto all'ANSA la comandante dei vigili di Monterosso al mare Luigina Bettoni - quando abbiamo segnalato la targa dell'auto entrata in Ztl senza pagare. Tra l'altro l'auto, omologata per 7 persone, ne ospitava otto. L'uomo alla richiesta di documenti e di pagamento della sanzione ha innescato una discussione perché non voleva né pagare né farsi identificare. Abbiamo chiamato il carro attrezzi e nel frattempo abbiamo operato per resistenza pubblico ufficiale, reato per cui il cittadino straniero è stato poi denunciato a piede libero". Sulla presenza dei due civili, il comandante ha commentato: "in verità solo uno ha avuto parte attiva ma ha la nomina di ausiliario di pg".