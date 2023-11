Milano, donna genovese accoltella a morte il marito nel sonno e poi si uccide

Ieri pomeriggio, domenica 5 novembre, a Corbetta, piccolo comune in provincia di Milano, Vita Di Bono, una donna di origine genovese di 47 anni, ha ucciso il marito Luigi Buccino di 54 anni a coltellate durante il sonno per poi suicidarsi.

I corpi sono stati rivenuti in camera da letto dal figlio 24enne, giunto nella casa della coppia insospettito dal fatto che i genitori non gli rispondessero al telefono.

Dalle prime indagini risulterebbe che la donna ha accoltellato il marito mentre dormiva, colpendolo più volte alla spalla e alla gola per poi puntare il coltello contro di sé.

Il movente del delitto è ancora ignoto, è probabile tuttavia che la causa dell’omicidio-suicidio siano stati i problemi di natura psichica di cui soffriva da tempo Vita Di Bono.

“Purtroppo – ha dichiarato il sindaco di Corbetta Marco Ballarini – due nostri concittadini, in un evento violento, hanno perso la vita. Dalle prime informazioni sembra si sia trattato di un omicidio-suicidio. L’unica cosa che mi sento di chiedere in questo momento è di non alimentare voci, rispettare la famiglia distrutta da questo dolore immenso e dedicare una preghiera. Esprimo a nome mio, di tutta l’amministrazione comunale e della Città di Corbetta le più sentite condoglianze e la massima vicinanza ai cari in questo momento di lutto”.