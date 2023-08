Milano, al via nuova tratta di Flibco.com dalla stazione centrale all'aeroporto di Orio al Serio

Flibco.com, azienda leader nel settore dei trasporti aeroportuali, amplia le proprie tratte in Italia e inaugura la nuova linea che connette l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio alla Stazione Centrale di Milano. Questo nuovo servizio conta ben 60 corse quotidiane senza fermate intermedie, in entrambe le direzioni e per tutti i giorni della settimana, per raggiungere la propria destinazione in meno di un’ora.

La fermata del bus a Milano è situata alla Stazione Centrale di Milano, in Piazza Luigi di Savoia, mentre per le corse che partono dall’aeroporto di Orio al Serio, la flotta Flibco.com attende i viaggiatori alla stazione bus del terminal “lato arrivi”, precisamente dalla fermata 2 alla 5.

L’apertura di questa nuova tratta testimonia la costante crescita di Flibco.com in Italia. Fondata in Lussemburgo nel 2005, è presente oggi anche in Italia, Belgio, Germania e Francia e conta circa 60 dipendenti a livello europeo, di cui oltre 30 solo nel nostro Paese. Ad oggi gli aeroporti collegati disponibili sulla piattaforma Flibco.com sono 44, ma gli obiettivi sono ambiziosi. Infatti, dopo aver avviato con successo, lo scorso giugno, l’unico servizio di collegamento diretto tra la città di Torino e il suo aeroporto e, circa un anno fa, quello tra il capoluogo piemontese e l’Aeroporto di Milano Malpensa, l’azienda, per il 2024, punta a consolidare la propria posizione nei mercati già esistenti e a espandersi ulteriormente.

Una crescita inarrestabile, supportata anche dalla forte digitalizzazione che da sempre caratterizza l’azienda: un’accurata analisi dei big data, flussi passeggeri e traffico aereo permettono a Flibco.com di costruire un’offerta che risponda perfettamente alle esigenze specifiche dei viaggiatori, che possono contare su una piattaforma di prenotazioni altamente intuitiva, facile e veloce da utilizzare da sito o app, grazie alla quale, inoltre, è possibile archiviare i biglietti su wallet del proprio smartphone, ma anche visualizzare in tempo reale la posizione dei bus.

“Siamo molto orgogliosi di dare il via a questa nuova tratta che collega Milano con l’aeroporto di Orio al Serio, il terzo più transitato d’Italia. Con oltre 4 milioni di arrivi in città nei primi sei mesi dell’anno, il capoluogo lombardo si conferma una delle città più vitali e importanti d’Italia e d’Europa dal punto di vista turistico così come economico. Con questa nuova linea prosegue la nostra politica di espansione in Italia. Il nostro obiettivo, infatti, è di crescere ulteriormente, fornendo ai viaggiatori servizi sempre più efficienti, per diventare un punto di riferimento del settore anche nel nostro Paese.

Tutto questo sarà possibile grazie anche alla collaborazione con Caronte e Miccolis, due operatori storici e consolidati che, con oltre 450 dipendenti e 300 autobus, garantiscono la qualità del servizio.

I dati Istat ed Eurostat affermano che il turismo in Italia vive un momento decisamente positivo e sta diventando una locomotiva per l’economia italiana. Nei primi 4 mesi dell’anno, l’incremento dei turisti rispetto allo stesso periodo del 2022 è stato del 43%, dati che ci inducono a puntare su questo Paese per contribuire, con il nostro lavoro, allo sviluppo dell’industria turistica nazionale, attraverso un’offerta di collegamenti di alta qualità proposti a prezzi concorrenziali”, dichiara Giuseppe Martino, Country Manager Flibco.com.