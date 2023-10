Migranti in Liguria, il sindaco di Ventimiglia Di Muro: “In arrivo fondi dal governo per le città di confine”

A margine dei lavori dell'assemblea nazionale dell'Anci a Genova, è tornato al centro della questione il tema della presenza dei migranti a Ventimiglia, città ligure posta al confine con la Francia.

"La situazione dei migranti a Ventimiglia è migliorata- spiega il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro- nel senso che i flussi pronosticati con l'aumento degli sbarchi a Lampedusa non hanno portato un aumento qui".

“Ci sono state molte tensioni la scorsa estate e di recente c'è stato un omicidio, oggi la presenza dei migranti è stabile, seppure in una situazione grave che dura dal 2015- ha continuato Di Muro -. Ho sempre detto che serve risposta plurale per le strutture di accoglienza, assistenza o trattenimento dei migranti, come dicono le direttive UE e le leggi dello Stato. Non tutti i migranti sono uguali, non si può tenere nello stesso centro una donna in gravidanza con un migrante irregolare che ha i polpastrelli bruciati che si rifiuta di farsi interrogare. Questo non è umano e non è consentito dalla legge".

"A differenza di chi proponeva un centro di transito per tutti- conclude il sindaco di Ventimiglia- la risposta più umanitaria e corretta è avere più strutture. Un nuovo punto di accoglienza è stato creato sfruttando la ex Ferrotel ma non basta. Quando avremo tutte queste strutture avremo calmierato notevolmente, non dico eliminato ma quasi, la presenza di bivacchi, degrado e attività delinquenziali".

La novità, anticipata dal sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, è il nuovo fondo destinato dal Governo ai comuni di confine con altri Paesi europei e i comuni costieri interessati dai flussi migratori. Non c'è ancora una cifra stabilita per la singola città ligure ma il totale dei fondi stanziati è di cinque milioni di euro.

"Ringrazio il Governo e in particolare il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per l'approvazione- dichiara Di Muro- di una nuova e importante misura di cui il nostro Comune beneficerà. È una norma speculare a quella che avevo fatto, tramite emendamento, quando ero parlamentare: esattamente cinque milioni di euro a cui seguì un decreto con il quale all'epoca Ventimiglia, in base a calcoli sulla presenza di migranti, arrivò seconda dopo Lampedusa, ricevendo circa 500mila euro. Le somme serviranno a fronteggiare le spese sostenute in relazione al fenomeno migratorio, quali pulizia e interventi anti bivacchi. Questo contributo dimostra che, quanto affermato durante la campagna elettorale in merito alla filiera politico - istituzionale che si è venuta a creare tra Comune di Ventimiglia, Provincia di Imperia, Regione Liguria e Governo nazionale, sta dando i suoi frutti".