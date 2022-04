Mezza Maratona di Genova, tutto keniota il podio: vince Martin Mumo Musyoka

di Marco Innocenti

Il runner della Run2gether ha chiuso i 21 chilometri in 1 ora 2 minuti e 54 secondi. Il podio delle donne parla italiano: prima Elena Maria Petrini

Con un bellissimo sole primaverile a farle da cornice, va in archivio una 17esima edizione di grande successo della Mezza Maratona di Genova. Lo testimoniano anche i tempi dei primi classificati. A conquistare il gradino più alto del podio è stato il keniota Martin Mumo Musyoka della Run2gether, che ha tagliato il traguardo dopo 1 ora 02 minuti e 54 secondi. Tutti kenioti e tutti della stessa squadra anche gli altri due occupanti del podio: secondo Simon Dudi Ekidor, che ha chiuso in 1h05’25”, terzo Amos Kipkemboi Bett con 1h09’12”.

Alle spalle dei primi tre, Ghebrehanna Savio che sotto le insegne del Team Casa della Salute ha chiuso la sua Mezza Maratona di Genova in 1h13’06”. Quinto Stefano Moraschetti dell'Atletica Paratico (1h03’17”), sesto Stefano Velatta dei Maratoneti Genovesi (1h13’21”), settimo Carlo Cangiano dell'Albenga Runners (1h16’29”), ottavo Andrea Giorgianni della Delta Spedizioni (1h16’35”), nono Luca Campanella del Team Casa della Salute (1h16’45”), decimo Hicham El Jaoui della Delta Spedizioni (1h17’12”).

Tutto italiano invece il podio delle donne, con il primo posto che è andato a Elena Maria Petrini della #iloverun Athletic Terni, giunta 57esima nella classifica assoluta in 1 ora 24’14”. Alle sue spalle Anna Bardelli della Podistica Peralto in 1h25’37”, terza Carlotta Federica Montanera della Podistica Torino in 1h27’18”.

Alla fine, a completare i 21 chilometri e spiccioli della Mezza Maratona di Genova sono stati 1.239, 1.007 uomini e 232 donne.

[Foto da pagina FB La Mezza di Genova]