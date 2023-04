Meteo Liguria: settimana soleggiata su tutta la regione, rischio pioggia per Pasquetta

Sulle regioni nord-occidentali la settimana che porterà alla Pasqua sarà caratterizzata da correnti fredde dal nord-Europa, responsabili di un graduale e costante calo delle temperature le quali si porteranno su valori tardo invernali, con rischio di gelate tardive tra giovedì e venerdì. Dal punto di vista meteo avremo un po' di instabilità tra lunedì e mercoledì, associata a brevi acquazzoni specie sulle zone alpine e di medio-bassa pianura, oltre che sulla Liguria soprattutto di Ponente; altrove (VDA) nubi irregolari ma senza precipitazioni. Da giovedì ampie schiarite e netta prevalenza del Sole, ma come detto con aumento del rischio di gelate mattutine sulla Valpadana. Sole anche a Pasqua, mentre Pasquetta potrebbe essere rovinato da qualche rovescio sparso.

Lunedì in Liguria - un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con nubi in rapido aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulla Riviera centrale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio;sulla Riviera di levante cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio ; sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti moderati settentrionali in intensificazione e in rotazione a orientali; Zero termico nell'intorno di 2000 metri. Mar Ligure di Ponente mosso; Mar Ligure di Levante da mosso a poco mosso.

Martedì in Liguria - un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su Riviera centrale e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla Riviera di levante cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sulle Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali; Zero termico nell'intorno di 1400 metri. Mar Ligure di Ponente mosso; Mar Ligure di Levante da mosso a poco mosso.

Mercoledì in Liguria - un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata; sulla Riviera centrale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla Riviera di levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle Alpi nubi in progressivo aumento con deboli nevicate al pomeriggio. Rasserena in serata; sull'Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli orientali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 1050 metri. Mar Ligure di Ponente da poco mosso a mosso; Mar Ligure di Levante mosso.