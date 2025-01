Meteo a Genova, weekend di sole ma fa molto freddo. Attenzione ai venti forti e al mare mosso

Un fine settimana di bel tempo ma caratterizzato da venti tesi e mare mosso è atteso a Genova. I cieli resteranno sereni o poco nuvolosi sia sabato che domenica, con temperature che si manterranno rigide e venti provenienti da Nord. Lo prevede 3B Meteo.

Sabato sereno – Oggi, sabato 11 gennaio, le condizioni meteo vedranno cieli limpidi e assenza di piogge per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 9°C, mentre la minima scenderà a 5°C. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2081 metri. I venti, intensi, soffieranno da Nord sia al mattino che al pomeriggio, contribuendo a un mare mosso. È stata emessa un’allerta per vento.

Domenica soleggiata – La giornata di domenica 12 gennaio sarà caratterizzata da sole splendente e condizioni stabili. Anche in questo caso, le temperature varieranno tra una massima di 9°C e una minima di 4°C, con lo zero termico che si abbasserà a 1073 metri. I venti tesi da Nord persisteranno per tutta la giornata, mantenendo il mare mosso. L’allerta per vento rimarrà in vigore.

Consigli per il weekend – Gli spostamenti in mare saranno influenzati dal moto ondoso, mentre i venti forti potrebbero causare difficoltà nelle zone esposte. Si raccomanda di prestare attenzione durante le attività all’aperto.

