Mercoledì il patteggiamento in aula di Giovanni Toti: nello stesso giorno l'ex governatore presenta il suo libro a Roma

Una data cruciale che metterà definitivamente la parola fine alla vicenda che ha scosso la Liguria in primavera. Domani, mercoledì 18 dicembre, si chiuderà infatti il patteggiamento dell'ex presidente della Liguria Giovanni Toti, che lo scorso 7 maggio era finito agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione e finanziamento illecito ai partiti.

Udienza - L'ex governatore non sarà in Aula davanti al giudice per l'udienza preliminare, Matteo Buffoni, ma sarò rappresentato dai legali attraverso i quali patteggerà una pena di due anni e tre mesi, convertita in 1620 ore di lavori socialmente utili. Come anticipato da Telenord, Toti dovrebbe smaltire queste ore lavorando come ufficio stampa presso la Lega italiana per la Lotta contro i Tumori (leggi qui)

Signorini e Spinelli - Oltre alla posizione di Toti, si chiuderà anche quella dell'ex presidente dell'autorità portuale Paolo Emilio Signorini (per lui un patteggiamento di tre anni e sei mesi) e dell'imprenditore portuale Aldo Spinelli (patteggiamento di tre anni e tre mesi).

L'ultima volta - All'udienza dello scorso 30 ottobre, i pm Luca Monteverde e Federico Manotti avevano contestato nuove accuse, che avevano fatto alzare le pene: per Giovanni Toti erano stati chiesti due mesi in più di condanna. Le accuse riguardavano la corruzione da 91 mila euro a Toti con l'imprenditore nautico Luigi Alberto Amico, l'occupazione abusiva delle aree ex Carbonile a Spinelli e l'omessa denuncia a Signorini. Tutti e tre gli imputati, nei giorni scorsi, hanno formalizzato gli aumenti. Domani ci sarà dunque l'ultimo passaggio formale davanti al giudice.

Confesso - Giovanni Toti non sarà fisicamente presente all'udienza: nello stesso giorno è infatti prevista a Roma la presentazione del suo libro 'Confesso: Ho governato Dal ponte Morandi alla rinascita della Liguria: un modello contro l’ipocrisia della politica”.