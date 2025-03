Mercato dell'energia, Destro (Confindustria): "Ulteriori opportunità in Algeria"

Tra Italia e Algeria "le relazioni commerciali si imperniano sul comparto energetico e la missione di oggi mira a consolidare la cooperazione individuando ulteriori opportunità di collaborazione. Un primo driver è rappresentato sicuramente dal potenziale inespresso per l'export italiano verso il Paese, che ammonta a circa 900 milioni di euro", evidenzia Leopoldo Destro, delegato del presidente di Confindustria per Trasporti, Logisitica e Industria del Turismo, ad Algeri alla tavola rotonda Imprenditoriale Italia-Algeria, organizzata da ministero degli Esteri e Ice Agenzia.

Crescita congiunta - "Molte - prosegue - sono le possibilità per i comparti di comune attenzione, come le energie rinnovabili, i macchinari ad alto valore aggiunto, le soluzioni di connettività e le tecnologie abilitanti la trasformazione digitale, in un'ottica di sviluppo sostenibile. Per cogliere appieno le opportunità di crescita congiunta, favorire gli investimenti, rimuovere gli ostacoli di accesso al mercato, promuovere l'innovazione congiunta nei settori di comune interesse, è necessario un costante dialogo pubblico-privato. Apprezziamo l'impegno del Ministro Tajani e del sistema Paese a questo fine e siamo pronti a fare la nostra parte"

Tavola rotonda - "Algeri intende investire anche nello sviluppo infrastrutturale e nell'industria manifatturiera e - ha continuato Destro - il sistema industriale italiano può fare la differenza. Ne abbiamo discusso anche con il Presidente della Crea, la nostra omologa algerina, e svilupperemo insieme nuove progettualità. La tavola rotonda di oggi, alla presenza del ministro, Antonio Tajani, e del ministro algerino, Mohamed Arkab, è dunque strategica per definire una roadmap di cooperazione stabile e di lungo termine tra Italia e Algeria, con l'auspicio di diventare partner privilegiati della business community di questo Paese".

Cooperazione e sviluppo - "Il Piano Mattei - dice ancora Destro -, iniziativa strategica per rafforzare la cooperazione coi paesi africani, promuovendo investimenti in infrastrutture, energia, agricoltura e sviluppo sostenibile, è un'occasione straordinaria per aprire la strada a numerosi ambiti di collaborazione. In questo quadro, il settore delle costruzioni si trova in un momento di grande trasformazione in Algeria. Oggi, anche nei tavoli tematici, numerosi rappresentanti di impresa, oltre 70, numero che sottolinea il reciproco interesse a partnership efficaci e di lungo periodo".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.