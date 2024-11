Memoriale Morandi, inaugurazione il 15 dicembre. Egle Possetti: "Luogo di memoria, di storia, di emozioni per non dimenticare"

"Siamo emozionati nell’annunciare che il giorno 15 dicembre prossimo alle ore 10.30 sara’ inaugurato il Memoriale delle vittime del Ponte Morandi a Genova. Un luogo di memoria, di storia, di emozioni per non dimenticare. Una data importante per la città e per tutti noi". Così Egle Possetti, presidente del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi.

Questa data è di grande importanza per Genova, ma soprattutto per le famiglie delle vittime, che ogni giorno lottano per tenere viva la memoria di chi non c'è più. Il Memoriale non sarà solo un monumento fisico, ma un segno tangibile dell'impegno dei familiari delle vittime a ricordare e onorare gli scomparsi e a continuare a lottare per la giustizia.