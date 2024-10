Matteo Salvini a Telenord: "Marco Bucci persona di valore, grazie a lui Genova è cambiata"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Matteo Salvini, vicepremier e ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, è intervenuto negli studi di Telenord su molteplici temi, dalla candidatura per il centrodestra di Marco Bucci alle regionali, dalla sanità ai trasporti fino alla questione dell'astensionismo.

SANITA' - "E' fondamentale ovunque. Grazie alla manovra abbiamo 3 miliardi in più. In buona parte provengono da banche e assicurazioni: abbiamo scelto di metterne una parte sugli ospedali e altri sugli stipendi. 3 miliardi in più per la sanità sono certo meglio di un pugno in un occhio"

INCHIESTA - "Non credo in un complotto per far dimettere Toti in Liguria e nel processo contro di me. Quello che contesto è il processo che mi riguarda, penso di essere l'unico ministro ad essere accusato di fermare sbarchi clandestini in Italia. Se mi condanneranno ci vedremo dal carcere di Marassi la prossima volta. La vicenda Toti ha parecchia ombre secondo me, con la sinistra che candida l'ex ministro della Giustizia, non mi sembra una coincidenza. Ma i liguri sceglieranno bene alle elezioni regionali."

ASTENSIONISMO - "Alcuni cittadini non sanno nemmeno che si vota, ma alcuni non votano perché penano che non gli cambierà la vita. Ma è importante andare a votare per la Regione perché conta forse anche più del Parlamento, poiché si occupa di sanità, di infrastrutture. Spero che l'elettorato scelga bene e di conseguenza."

INFRASTRUTTURE - "Gronda? Serve come il Ponte sullo Stretto. La Gronda serviva alcune decine di anni fa, io incontro tutte le settimane i vertici di Aspi, che lo hanno come impegno. La Gronda sarebbe già dovuta essere finita. Hanno già investito centinaia di migliaia di euro. Stiamo ragionando su una riforma delle concessioni autostradali: se firmo un contratto con un privato che poi gestisce un tratto autostradale e incassa i pedaggi, per poi non fare le opere. io devo intervenire"

Sono convinto che i cantieri Gronda apriranno, così' come quello della Diga e del Tunnel Subportuale. Importante sarà anche il Terzo Valico e l'alta velocità."

CANDIDATURA DI BUCCI - "Abbiamo tampinato Marco Bucci come si fa con una fidanzata, e alla fine ha accettato l'invito a cena. Bucci si è dimostrato una persona di valore, più che un politico. Puo' stare poco simpatico a qualcuno, pero' dobbiamo dire che Genova è cambiata, penso che anche gli elettori del centrosinistra glielo debbano riconoscere"

CONFLITTO CONTE-GRILLO - "Non saprei onestamente da che parte stare. Conflittualità? E' la stessa che c'è nella coalizione del campo largo"

AFFLUENZA - "Disaffezione al voto? In democrazia anche se vota uno solo, quel voto decide. E' come chi non va all'assemblea di condominio e poi si lamenta se deve pagare qualcosa. Spero che tanta gente vada a sostenere Marco Bucci e che voti per la Lega"

RIXI CAPOLISTA - "Scelta affettiva. Sarebbe stato un ottimo candidato alla presidenza. Ma se veniste a Roma capireste quanto è importante all'interno del Ministero. Lui ha in mano la riforma portuale. Per questo è importante concludere quello che si è cominciato"