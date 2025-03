Forum Salute & Sanità, Matteo Rosso: "Puntiamo a un sistema sanitario dove il paziente sia davvero al centro"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Intervenuto al 3° Forum Salute & Sanità organizzato da Telenord, il medico e parlamentare Matteo Rosso, componente della Commissione Affari Sociali della Camera, ha detto tra l'altro: "Puntiamo a una sanità in cui il paziente è davvero al centro. Oggi non è così. L'uomo e la donna che soffrono spesso per una malattia, spesso si sentono soli, si sentono abbandonati. Questo non è possibile. Io sono cresciuto con un maestro in politica e nella vita che si chiamava Eolo Parodi. Molti di voi lo ricorderanno presidente dei medici, presidente di quei medici in cui c'era veramente un rapporto tra il medico e il paziente. E mi diceva: Matteo, ricordati bene una carezza tante volte vale più di una scatola di medicine per un paziente fragile, per un paziente solo. Il calore umano è una cosa fondamentale".

"Questo obiettivo si comincia a raggiungere attraverso una corretta programmazione di ristrutturazione delle strutture sanitarie che devono essere accoglienti. L'aspetto infrastrutturale è fondamentale. I colori, la cura, l'attenzione. E mi ricordo anche il Villa Scassi, un ospedale dove è stato recentemente e ho visto una sala d'attesa tutta colorata, divisa per bambini e adulti, cosa che mi ha aperto il cuore. È anche questo, ha un valore. E poi? Ovviamente, però bisogna anche potenziare".

