Matteo Renzi in Liguria presenta oggi a Genova e La Spezia il libro "L'Influencer"

Matteo Renzi è oggi in Liguria per presentare il suo ultimo libro "L'Influencer" (Piemme), un pamphlet politico che critica duramente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La prima tappa è a Genova, dove il leader di Italia Viva è atteso alle ore 11 presso la Libreria Feltrinelli di via Ceccardi 16 per un incontro con i lettori e una sessione di firma copie.

Doppio appuntamento - Nel pomeriggio, Renzi si sposterà a La Spezia: l’appuntamento è fissato per le 15.30 al NH Hotel in via XX Settembre 2. Anche qui il senatore incontrerà il pubblico per discutere i temi affrontati nel libro e confrontarsi con i cittadini.

Il contenuto - Il volume si apre con una premessa dell'autore: “Questo libro parla dell’Italia del 2025. E prova a rispondere alla domanda: Giorgia Meloni è una leader capace di fare la differenza? Di avere una visione? Di condividere un sogno e non ossessioni, complotti, vittimismo?”. Renzi definisce Meloni una "influencer" più che una leader, accusandola di inseguire il consenso sui social invece di affrontare con decisione le sfide economiche e geopolitiche.

La provocazione - Renzi critica la presidente del Consiglio per privilegiare la comunicazione rispetto alla progettualità: “Pensa ai sondaggi, non alla pressione fiscale. Punta ai cuoricini su Instagram, non a un piano per il futuro del Paese". E aggiunge: "Io non ho paura, mai avuta. Se c'è da fare una battaglia controcorrente, la faccio. Qui trovate le cose che gli altri non hanno il coraggio di dire. Ma anche le proposte che Giorgia non trova il tempo di ascoltare".

