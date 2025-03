Massimiliano Monti, editore Telenord, al 3° Forum Salute & Sanità: "Pubblico e privato insieme per rafforzare il sistema sanitario nazionale italiano"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Massimiliano Monti, editore di Telenord, ha aperto i lavori della Terza Edizione del Forum Salute e Sanità. "Ci troviamo oggi in un momento particolare e significativo per il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Le sfide che affronteremo sono molteplici: l'invecchiamento della popolazione, la carenza di personale, l'esigenza di riorganizzare i servizi territoriali, il bisogno urgente di digitalizzazione e l'equità dell'accesso alle cure".

Opportunità e Collaborazione - "Ma accanto a questa criticità ci sono anche grandi opportunità che possiamo cogliere se sapremo collaborare con visione e responsabilità. Il Forum nasce proprio con questo obiettivo: creare uno spazio di confronto aperto e costruttivo tra istituzioni, professioni, accademici e imprese per disegnare insieme un futuro sostenibile per la sanità del nostro Paese. Oggi affronteremo temi centrali: il bisogno di riforma, le prospettive future, la digitalizzazione, la sanità territoriale e il ruolo delle professioni e delle imprese. Lo faremo con spirito di ascolto, responsabilità e collaborazione"-

Ringraziamenti alle Autorità -"Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutte le autorità che hanno accettato il nostro invito, in particolare al Ministro della Salute, il professor Orazio Schillaci, per il suo intervento in video messaggio e per l'attenzione costante verso il rafforzamento del sistema sanitario nazionale. Al sottosegretario di Stato alla Salute, l'onorevole Marcello Gemmato, per la sua partecipazione e il suo impegno concreto nei processi di riforma. Al presidente Marco Bocci per il suo sostegno allo sviluppo della sanità ligure, all'onorevole Matteo Rosso, membro della 12.ª Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, da sempre attenta ai temi della salute pubblica, e all'assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolai, per il suo costante lavoro nella programmazione e nel governo della sanità sul territorio. Un ringraziamento speciale va anche a due figure di riferimento del mondo accademico e della ricerca sanitaria: il professor Francesco Longo, esperto di management sanitario, e il professor Ilio Borgonovo, che da anni contribuiscono con competenza al dibattito sulle politiche sanitarie in Italia. Ringrazio anche il sindaco Elisabetta Ricci per l'accoglienza di questa splendida cornice e tutti i professionisti, i relatori, i rappresentanti degli Ordini, delle aziende sanitarie, delle università e del mondo imprenditoriale che oggi porteranno le loro esperienze e proposte. Un ringraziamento speciale va infine ai nostri partner, i nostri sponsor, il cui prezioso contributo ha reso possibile l'organizzazione di questa giornata. La loro partecipazione è un segno concreto di come pubblico e privato possano collaborare insieme per rafforzare il sistema sanitario nazionale italiano".

