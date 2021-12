Masone, Bassetti: "Altri 13 positivi nella Rsa: li curiamo coi monoclonali"

di Edoardo Cozza

Il direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova: "La terapia è già in atto sugli altri pazienti contagiati"

Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive del San Martino, ha dichiarato nel corso della conferenza stampa sulla situazione dei contagi in Liguria nella Sala Trasparenza: "Questa settimana abbiamo somministrato 24 terapie monoclonali in una Rsa (quella di Masone, ndr) e abbiamo appena saputo che si sono registrati altri 13 casi di positività al covid-19: sono tutti pazienti a cui somministreremo da domani la stessa terapia".

Il professore del policlinico di Genova ha anche sottolineato che tutti questi pazienti contagiatisi nella residenza per anziani sono in cura nella stessa struttura e non sono stati spostati al San Martino.