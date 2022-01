Mascherine FFP2 in vendita a 75 centesimi: l'accordo fra il commissario Figliuolo e le farmacie

di Marco Innocenti

Obbligatorie dal 23 dicembre in musei, cinema e teatri, allo stadio e sui mezzi di trasporto

La Struttura Commissariale e le Associazioni di categoria hanno raggiunto l'accordo per la vendita in farmacia di mascherine FFP2 al prezzo calmierato di 75 centesimi di euro l'una. L'accordo sarà siglato a breve e le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria. L'accordo con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite è stato raggiunto dalla Struttura Commissariale del generale Francesco Figliuolo, d'intesa con il Ministero della Salute e sentito l'Ordine dei Farmacisti.

Dallo scorso 23 dicembre questo tipo di mascherine, più efficaci di quelle chirurgiche che resteranno in vendita a 0,50 euro, è obbligatorio in molti luoghi al chiuso come musei, cinema e teatri ma anche sui mezzi di trasporto pubblico e negli stadi.