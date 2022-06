Marinella di Sarzana, anziano bagnante trovato morto in mare: la sua identità però è ancora un mistero

di Marco Innocenti

Il cadavere indossava un costume da bagno ed è stato notato intorno alle 11.30 al largo da un bagnino che si è tuffato e l'ha riportato a riva

Un corpo senza vita è stato trovato nel mare di Marinella di Sarzana alla Spezia, non lontano dalla spiaggia. Si tratta di un uomo tra i 75 e gli 80 anni, con indosso un costume da bagno. L'uomo non è stato ancora identificato. I carabinieri di Sarzana insieme alla capitaneria di porto della Spezia stanno cercando di capire da dove possa essere entrato in mare e di risalire all'identità.

È stato un bagnino di uno stabilimento balneare a individuare, verso le 11.30, quel corpo senza vita al largo. Lo ha notato mentre si trovava nella sua postazione ed è andato a recuperarlo. L'uomo era già deceduto. Dalle prime informazioni sembra che l'anziano non fosse in acqua da molto tempo. Al momento non risultano segnalazioni di persone scomparse.

I carabinieri della Spezia e di Sarzana hanno contattato anche i colleghi della vicina Toscana, il cui litorale è limitrofo a Marinella, per cercare di identificare il bagnante. Sul posto oltre a carabinieri e capitaneria, anche il 118 e il medico legale.