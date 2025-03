“Maratona di New York”, nuova opera interamente girata in Liguria

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

GENOVA - Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione del film "Maratona di New York", pellicola interamente girata in Liguria e realizzata grazie ai contributi dei fondi europei di sviluppo regionale.

L'opera di Luca Franco è tratta dalla pièce omonima di Edoardo Erba, andata in scena nel 1993 e subito diventata un successo del teatro contemporaneo italiano. La storia ha come protagonisti due uomini: Steve - Davide Paganini - e Mario - Massimiliano Caretta che, da settimane, si stanno allenando per partecipare alla Maratona di New York.

La location - "Abbiamo fatto diversi scouting per trovare le location più idonee - dichiara Davide Paganini, attore protagonista - abbiamo girato nei Piani di Praglia, Beigua e Monte Fasce. "

L'attore, inoltre, racconta che sono stati eseguiti dei sopralluoghi nel periodo di marzo prima di poter registrare a giugno. Una volta arrivati in estate, pero', si sono ritrovati immersi in una nebbia naturale non prevista. Questo ha fatto spostare il piano di lavorazione di due settimane per poter rimanere nella location e girare il finale immersi nella nebbia. "Questa è la magia del cinema, quello che non ci potevamo aspettare ma che è stato un grande regalo della natura ligure."

Paganini ha anche spiegato che tipologia di personaggio sarà il "suo" Steve: "E' uno dei due amici che si allenano per andare l'anno successivo alla Maratona di New York, è l'alter ego di Mario - l'altro protagonista - ed è colui che lo aiuta a muovere le sue caratteristiche emotive."

Investimento sul cinema - Alla presentazione ha partecipato anche il Consigliere Delegato allo Sviluppo Economico di Regione Liguria, Alessio Piana, il quale alla domanda su quanto, mediante i fondi europei, sia strategico investire sul grande schermo per la regione, ha risposto: "E' molto strategico perché il grande schermo consente di arrivare con immagini uniche alle persone e perché è un mondo attorno al quale c'è una realtà importante e di professionalità."

Produzione ligure - Su cosa significhi per la Liguria ospitare una produzione simile si è espressa Cristina Bolla, Presidente della Genova Liguria Film Commission: "Per la Liguria è un vanto avere produzioni locali che si occupano di valorizzare il sistema audiovisivo ligure."

E' interessante di questo film, per Cristina Bolla, notare che tutte le maestranze che hanno collaborato a questo progetto siano del territorio.

Calendario - Il prodotto sarà in sala a Genova da giovedì 13 marzo al Cinema Sivori - alle ore 21 - e dopo la proiezione seguirà un incontro del cast con il pubblico, condotto da Francesca Savino. Inoltre il film sarà al Cinema Ariston di Sestri Levante il 14 marzo - alle ore 21 - e al Cinema Nuovo di La Spezia il 15 marzo - ore 18.00 - .

Ci saranno proiezioni anche a Varazze, 3 aprile ore 21 e 6 aprile ore 16 al Cinema Don Bosco, e a Celle Ligure, 4 aprile ore 21 al Cinema Giardino. Sono in via di definizione altre date tra aprile e maggio.

