Mantova-Sampdoria, i blucerchiati vogliono svoltare: Telenord in diretta dalle 16.45

La Sampdoria di Leonardo Semplici affronta oggi il Mantova allo stadio Martelli in una partita importantissima per il campionato di Serie B. Il match, in programma alle 17:15, sarà trasmesso in diretta su Telenord con approfondimenti in studio. La Sampdoria, attualmente al 16° posto in classifica con 21 punti, cerca una svolta per uscire dalla crisi che l'ha vista ottenere solo 4 vittorie in 22 partite. Il Mantova, decimo con 27 punti, mira a consolidare la propria posizione in zona playoff.