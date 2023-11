Maltempo, smottamento in Val Graveglia nel comune di Ne: 4mila persone senza corrente, una famiglia evacuata

Il maltempo ha colpito il Comune di Ne, nell'entroterra genovese, dove una frana ha interessato la strada comunale in località Noceto obbligandone la chiusura. È stata evacuata una famiglia di tre persone in quanto impossibilitata a raggiungere la propria abitazione, che non risulta però danneggiata. Il nucleo familiare ha trovato autonomamente una sistemazione presso parenti. Nella giornata di domani è prevista la rimozione della frana con conseguente riapertura della strada.

Sono inoltre circa 4mila le utenze attualmente senza corrente elettrica tra le valli Trebbia, Aveto e Fontanabuona. In corso le operazioni dei tecnici per ripristinare la rete. Permangono invece alcune criticità sulla SS 586 a Rezzoaglio, la cui riapertura verrà posticipata a domani per consentire la messa in sicurezza del tratto di competenza di Anas. Chiusi al transito anche altri tratti della medesima Statale della Val d'Aveto - di competenza della Città Metropolitana di Genova - per interventi di rimozione di alberi, cedimenti del corpo stradale e contenimento di smottamenti.

Nel Levante, i picchi di piena dei fiumi Vara e Magra sono attesi nelle prossime ore, in particolare il Vara già nella giornata di oggi ha superato il primo livello di guardia in più punti. Regione Liguria è in costante contatto con le amministrazioni comunali del territorio per monitorare con la Sala operativa della Protezione Civile l'evolversi della situazione.