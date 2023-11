Maltempo: Protezione Civile Liguria in missione in Toscana a sostegno delle popolazioni alluvionate

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sono partiti questa mattina dal polo regionale di Santo Stefano Magra, nello Spezzino, gli operatori della colonna mobile di Protezione Civile della Liguria, in missione a Montale, in provincia di Pistoia, per contribuire alla messa in sicurezza del territorio dopo l’intensa e distruttiva ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha colpito la Toscana.

“Un profondo ringraziamento alle donne e agli uomini della Protezione civile, pronti a lavorare in prima linea per sostenere le persone che in questi giorni stanno facendo i conti con gli effetti disastrosi del maltempo – dichiarano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone – Come Regione avevamo reso nota da subito la nostra disponibilità ad inviare la colonna mobile ma, su indicazione del Dipartimento nazionale di Protezione civile, è stato necessario attendere la fine dell’allerta meteo. La colonna mobile partita all’alba dalla Liguria, composta da 37 persone tra volontari e funzionari, è fornita di attrezzature come macchinari per il lavaggio, moduli idraulici e macchine per il movimento terra, in modo da poter intervenire con efficacia nelle zone colpite”.