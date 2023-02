Maltempo Liguria, seconda mattinata di neve nell'entroterra: mandate le vostre foto e i vostri video a Telenord

Continua il maltempo in Liguria, tanti paesi dell'entroterra si sono svegliati per la seconda volta, con la neve a far da cornice. Nevicate che hanno reso tutto più magico, che hanno interessato le zone interne della regione, in particolare i versanti padani, con i fiocchi che si sono spinti a ridosso della costa soprattutto nel savonese. I nivometri della rete Omirl, da inizio evento, segnano (aggiornamento alle ore 11.00): Monte Settepani 48 cm (dato parziale), Ferrania-Cairo Montenotte 25, Dego Girini 34, Urbe Vara Superiore 23, Campo Ligure 6, Amborzasco-Santo Stefano d’Aveto 3, Scurtabò-Varese Ligure 5, Varese Ligure 8, Cuccarello-Sesta Godano 10.

Arpal ha confermato la chiusura dell’allerta meteo gialla per neve in Liguria sui versanti padani di levante (zona E) e i comuni interni del centro (zona B) alle ore 13 di oggi, lunedì 27 febbraio. Confermato anche il passaggio da arancione a gialla, sempre alle 13, per i versanti padani di ponente (zona D). L’allerta, in questa zona, proseguirà fino alle 13 di domani, martedì 28 febbraio. Resta l’avviso meteorologico per vento di burrasca forte settentrionale limitatamente alle zone di centro ponente (A, B, D): l’avviso sarà valido sia per oggi, lunedì 27, che per domani martedì 28 febbraio.

Temperature rigide nelle zone interne, con queste minime registrate in alcune stazioni: Pieve di Teco (Imperia) 2.3, Calizzano (Savona) -1.9, Cairo Montenotte (Savona) -0.1, Busalla (Genova) 0.8, Santo Stefano d’Aveto (Genova) -4.0, Varese Ligure (La Spezia) 1.1. I valori più freddi, ovviamente, in quota: -9.3 a Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia, 1845 metri), -8.0 a Pratomollo (Borzonasca, Genova, 1520 metri), -6.8 a Monte Settepani (Osiglia, Savona, 1375 metri). Nei capoluoghi di provincia, alle 11.00, si registravano 6.3 gradi a Genova Centro Funzionale, 4.6 a Savona Istituto Nautico, 9.8 a Imperia Osservatorio Meteo Sismico, 8.3 a La Spezia.

