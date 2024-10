Maltempo, forti piogge nel savonese: allagamenti e viabilità bloccata ad Albenga

Allagamenti, strade chiuse e viabilità in tilt nel savonese dopo il forte temporale che si è scatenato nelle ultime ore. Ad Albenga una cumulata di pioggia fino a 40 mm ha portato all'allagamento di varie zone della città: particolarmente critica l'area del sottopasso che collega Viale Italia e viale Martiri, chiusa al traffico. Traffico bloccato anche in via Deportati Albenganesi.

Arpal spiega che "la parte più strutturata della perturbazione in corso è adesso sul savonese. La soglia del molto forte è appena stata superata a Montagna, nel comune di Quiliano, con i 56.8mm/1h, ma si tratta di un dato ancora in aumento; in precedenza 45.6mm/1h ad Albenga.

Il terreno è talmente saturo che sono sufficienti precipitazioni di questo tipo per generare allagamenti diffusi in città, e rii con portata “a piene rive”: prestare attenzione agli effetti al suolo, che potrebbero essere molto repentini soprattutto sui torrenti più piccoli.

Nel video la situazione a Tovo San Giacomo, dove sono caduti oltre 34 mm d'acqua.

LE PREVISIONI

L'allerta gialla per temporali è in vigore sul centro-ponente ligure (A B D) fino alle ore 18.00. Per la giornata di domani, giovedì 17 ottobre, è previsto un marcato peggioramento.