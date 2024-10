Maltempo, allagamenti e strade chiuse nel savonese. Riaperta A10 tra Varazze e Arenzano. Smottamento tra Celle e Varazze. Aeroporto, voli dirottati

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Le forti piogge annunciate ieri da Arpal, che hanno fatto scattare l'allerta gialla, stanno causando criticità in provincia di Savona, con allagamenti diffusi e alcune strade chiuse. Dopo il passaggio della perturbazione a Ponente, le aree attualmente più colpite sono quelle di Albenga e tutto l'entroterra, da Tovo San Giacomo, dove si sono registrati allagamenti lungo il torrente Maremola, a Ferrania (frazione di Cairo Montenotte) con il fiume Bormida parzialmente esondato in più punti, e Altare, in particolare nella zona industriale. Allagamenti di strade e scantinati segnalati anche a Celle Ligure e Calice Ligure, con il progressivo spostamento della perturbazione verso Levante. Si segnalano inoltre disagi alla circolazione ferroviaria tra Loano e Pietra Ligure, con il tratto interessato riaperto poco prima delle 17. Per quanto riguarda le strade di competenza di Anas, la società comunica che, attualmente, non ci sono interruzioni.



Disagi anche all'aeroporto Cristoforo Colombo. Sono stati dirottati su altri scali due voli Ryanair: il Catania – Genova FR 05026 previsto in arrivo alle 14.15, dirottato a Torino Caselle, e il Napoli – Genova FR 04676 delle 14.50, dirottato a Pisa San Giusto. Ritardata anche la partenza del volo Alitalia per Roma Fiumicino AZ 01386 delle 15,25.

A Savona è costante il monitoraggio degli argini del torrente Letimbro, in piena. Situazione analoga anche a Quiliano.

Il maltempo prosegue quasi senza soluzione di continuità: dopo l’allerta gialla di oggi, ne è stata diramata una nuova per domani, giovedì 17 ottobre, che da gialla passerà ad arancione (il grado più alto per temporali) sul centro e levante ligure, dal savonese allo spezzino, compreso l'entroterra.

La Sala Operativa della Protezione civile regionale, aperta h24 per tutta la durata dell'allerta, è in costante contatto con i sindaci per seguire l'evolversi della situazione con aggiornamenti sul sito ufficiale. Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione.

A causa delle piogge eccezionali inoltre sulla autostrada A10 Genova-Savona, si è resa necessaria la temporanea chiusura del tratto compreso tra Varazze e Arenzano verso Genova, dove si registrano 7 km di coda. Il tratto è stato riaperto attorno alle 16,30. Sempre a causa del maltempo, si segnalano forti turbative alla circolazione in entrambe le direzioni, nel tratto della A10 compreso tra Genova Pra’ e l’allacciamento con A6 Torino-Savona.

La Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia ha attivato un presidio costante delle zone interessate dall’allerta meteo, al fine di limitare i disagi e prestare assistenza all’utenza in viaggio. Agli utenti già in transito e diretti verso Savona, si consiglia di percorrere A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, proseguire su A21 Torino-Piacenza e raggiungere la costa ligure attraverso la A6 Torino-Savona. Percorso inverso per chi è diretto verso il capoluogo ligure.

Nel corso delle prossime ore sulle medesime zone sono attese ulteriori precipitazioni, previste poi in esaurimento durante la notte.