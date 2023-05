Lutto in casa Genoa: morto Luciano Paccagnini, presidente del Little Club

Si è spento Luciano Paccagnini, storico tifoso rossoblù, presidente del Little Club Genoa e azionista di minoranza della società. Era riuscito a essere presente all'ultima assemblea dei soci in cui il Genoa aveva presentato il bilancio relativo, accompagnato in sedia a rotelle e accolto da tutti i presenti. All'ultima assemblea aveva partecipato attivamente complimentandosi con la società per la risalita in Serie A dopo un solo anno. Ed una semplice frase detta quando ha preso la parola, "fate presto", come per far intendere di farlo ancora felice per un po'.

Fra i messaggi di cordoglio anche un post da parte del presidente del Genoa Alberto Zangrillo: "A casa tua, io e te, prima di Genoa - Reggina. Te ne sei andato felice per il tuo "Genoa in A". Ciao Pacca.