Lombardia e Piemonte, tornano i "Treni del Mare" e "Ponente Line" per raggiungere le coste liguri

Trenitalia propone anche quest'anno i Treni del Mare, ventuno collegamenti aggiuntivi che nei fine settimana collegheranno la Lombardia alla Liguria, dieci il sabato e undici nei giorni festivi. Un'offerta di servizi resa possibile dalla collaborazione fra Trenitalia, Trenord, Regione Liguria e Regione Lombardia.

Si tratta di un'offerta raddoppiata rispetto al passato, già dallo scorso anno, che prenderà il via sabato 30 marzo fino a domenica 29 settembre, consentendo alla clientela lombarda di raggiungere più facilmente, il sabato e i festivi, le riviere liguri di Levante e di Ponente. Anche grazie ai Treni del Mare sarà ancora più facile raggiungere la Baia di San Fruttuoso. La data di avvio del servizio coincide infatti con l'attivazione, sui canali di acquisto di Trenitalia, della nuova possibilità di acquisto di un unico biglietto treno+battello per raggiungere le destinazioni di Punta Chiappa e Baia di San Fruttuoso con arrivo in treno a Recco e interscambio con i battelli della Compagnia Golfo Paradiso in partenza dal molo di Recco.

Sempre dal prossimo weekend pasquale saranno 18 i collegamenti Ponente Line programmati da Trenitalia con la Regione Piemonte tra Torino, Savona, Albenga e Imperia che si sommano ai 18 collegamenti giornalieri tra il capoluogo piemontese e Savona (di cui 6 proseguono fino a Ventimiglia con fermate nelle località della riviera di Ponente), che, per tutta l'estate, permetteranno di raggiungere comodamente le mete liguri preferite dai viaggiatori piemontesi, lasciando a casa l'auto ed evitando così lo stress del traffico e del parcheggio. Quest'anno, inoltre, sono stati programmati due treni in più per il 24 giugno. In occasione della festa patronale di San Giovanni circoleranno due corse in più, una per senso di marcia, tra Torino e Imperia e viceversa.