Logistica urbana, le cinque misure chiave per città più vivibili

Rendere la logistica urbana più sostenibile è una delle sfide chiave per le città italiane. Nel seminario “Città più vivibili. Soluzioni per una logistica urbana”, organizzato da ANCI, esperti e amministratori hanno discusso delle strategie per migliorare il trasporto merci nei centri urbani. Al centro del dibattito, le cinque misure prioritarie indicate da Anna Donati, presidente di Roma Servizi per la Mobilità: stalli di carico e scarico, revisione delle regole di accesso alle Ztl, punti di prelievo e consegna, incentivi per le cargo bike e spazi logistici di prossimità, come riporta Ferpress.

Mobilità sostenibile – Tutti i relatori hanno concordato sulla necessità di favorire l’uso di veicoli a zero emissioni per le consegne in città. “Identificare spazi logistici di prossimità è una sfida complessa, soprattutto in una città come Roma”, ha sottolineato Donati.

Accesso alle Ztl – Nel 2025 a Roma sono stati rilasciati 2.438 permessi per l’accesso alle Ztl, di cui il 18% destinati a veicoli elettrici grazie a una tariffazione agevolata. “Le politiche di prezzo sono fondamentali per incentivare il cambiamento”, ha spiegato Donati.

Gestione della sosta – Un altro problema è la congestione dovuta agli orari di accesso ai centri urbani. “Il 55% dei veicoli entra entro le 10 del mattino. Vorremmo favorire chi accede nel pomeriggio, anche con incentivi”, ha aggiunto Donati.

Controllo digitale – Roma sta lavorando a Sospass, un sistema con 7.500 sensori per monitorare le soste e contrastare gli abusi. “Non solo multe, ma anche dati utili per gestire meglio il traffico”, ha concluso Donati.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.