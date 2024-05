Lloyd’s Register: ok a Seaspan Corporation per progetto di nave feeder di nuova generazione

Lloyd’s Register (LR) ha assegnato l’approvazione in principio (AiP) a Seaspan Corporation per il suo innovativo progetto di nave feeder di nuova generazione.

La nave, che misura 198 m di lunghezza e sviluppata da Technolog, è a prova di futuro nel suo design e può essere convertita in modo efficiente da GNL ad ammoniaca nel corso della sua vita, commerciando in modo efficiente nel mercato di oggi ed essendo pronta per quello di domani.

Il completamento del processo AiP per la progettazione della nave feeder sottolinea l’impegno di Seaspan nel fornire soluzioni all’avanguardia a supporto dei percorsi di decarbonizzazione dei propri clienti. Collaborando con Technolog e LR, Seaspan ha sviluppato una soluzione che soddisfa le attuali richieste del mercato e anticipa le sfide e le opportunità future nel settore marittimo.

Il design unico della nave feeder di nuova generazione mostra la direzione che la progettazione della nave potrebbe prendere in futuro. Completando il processo AiP, Seaspan, Technolog e Lloyd’s Register hanno gettato le basi per futuri progressi nella tecnologia delle navi feeder in questo spazio in rapida evoluzione.

Il progetto si basa sul lavoro precedente condotto da LR con Seaspan Corporation. Seaspan è un partner fondatore di diverse iniziative di LR Safety Tech Accelerator, tra cui “ L’abbattimento del metano nell’iniziativa per l’innovazione marittima ” e la “ Iniziativa per l’innovazione del carico e delle perdite ”. Seaspan e LR stanno inoltre collaborando su iniziative incentrate su come la transizione energetica sta influenzando la sicurezza dei marittimi.

LR, Seaspan e Technolog non vedono l’ora di iniziare i lavori sulla fase 2 di questo progetto, che sarà una nave DF Ammonia Feeder.

Andy McKeran, Chief Commercial Officer presso Lloyd’s Register, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di concedere l’approvazione in linea di principio a Seaspan per il loro innovativo design di navi feeder di nuova generazione. Questo risultato evidenzia la dedizione di Seaspan all’eccellenza e alla sostenibilità nel trasporto marittimo e LR rimane impegnata a supportare leader del settore come Seaspan nella loro ricerca di soluzioni all’avanguardia che favoriscano cambiamenti positivi e stabiliscano nuovi standard per il futuro del trasporto marittimo”.

Peter Jackson, SVP Assets and Technology presso Seaspan Corporation, ha dichiarato: “ Ci impegniamo a fornire soluzioni creative ai nostri clienti a sostegno del loro percorso di decarbonizzazione e il modo migliore per farlo è attraverso partnership e collaborazioni con leader del settore come LR e Tecnologia. Seaspan e LR collaborano da molti anni per affrontare argomenti importanti e questo è un eccellente risultato di una di queste partnership. Il contributo di Technolog ha inoltre fornito una soluzione creativa e ha dimostrato la propria leadership nella progettazione navale e nel segmento delle navi feeder”.