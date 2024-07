Convegno “Trasporto Merci: Verona Porta per l’Europa” patrocinato da Consorzio ZAI

Si è tenuto oggi, 26 luglio 2024, presso la Sala Conferenze del Consorzio ZAI di Verona, il convegno dal titolo “Trasporto Merci: Verona Porta per l’Europa” organizzato dall’Associazione Comunità e Trasporti e patrocinato dal Consorzio ZAI.

L’evento ha riunito alcuni dei più importanti esponenti del settore del trasporto merci e della logistica, che hanno discusso temi chiave per il futuro del settore, attirando l’attenzione di numerosi partecipanti e stakeholders. Nel corso del dibattito sono stati affrontati numerosi temi di grande attualità, tra cui la digitalizzazione della catena di approvvigionamento dove si è evidenziato che le innovazioni tecnologiche e le soluzioni digitali stanno rivoluzionando il settore e migliorando la tracciabilità e l’efficienza operativa; la sostenibilità ambientale e le pratiche necessarie per ridurre l’impatto ambientale del trasporto merci, in linea con gli obiettivi climatici globali; le innovazioni gli investimenti per potenziare le infrastrutture logistiche; le misure e le tecnologie all’avanguardia per assicurare il massimo livello di sicurezza nelle operazioni di trasporto e infine l’intermodalità e la connettività europea.

Il convegno è stato introdotto e moderato da Marco de Cesare, Presidente Comunità e Trasporti.

I saluti istituzionali sono stati portati da Matteo Gasparato, Presidente Consorzio ZAI

Hanno partecipato con interventi di rilievo:

Galeazzo Bignami, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha messo in evidenza l’importanza di tali temi per il futuro del settore e ha evidenziato l’impegno del governo nel sostenere iniziative che promuovano la digitalizzazione, la sostenibilità e la sicurezza nel trasporto merci.

Martin Ausserdorfer, CEO di RTC, ha sottolineato come l’area di Verona sia quella con il maggior potenziale di sviluppo logistico, soprattutto per quanto riguarda il trasporto ferroviario, potendo rappresentare l’hub logistico di riferimento per i trasporti internazionali.

Inoltre, Ausserdorfer ha evidenziato come le tecnologie innovative possano supportare la competitività del trasporto ferroviario e ha affrontato il tema degli investimenti previsti dall’impresa per incrementarne ulteriormente efficienza e sostenibilità.

Cristiano Bonelli, Segretario Nazionale UGL Servizi e Merci, che ha sottolineato il ruolo fondamentale del sindacato all’interno della gestione delle innovazioni e dei veloci cambiamenti tecnologici.

Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato Mercitalia Logistics, che ha evidenziato come la logistica muova l’economia dei territori e l’Italia per la sua posizione strategica abbia un ruolo fondamentale per la logistica europea. Inoltre, De Filippis ha sottolineato come il PNRR potrà dare opportunità di sviluppo che noi aspettiamo da anni, purtroppo oggi i grandi cantieri ostacolano l’attività delle imprese ferroviarie con un danno economico notevole, le Istituzioni europee dovrebbero trovare il metodo per sostenere le imprese che per i lavori infrastrutturali perdono mercato. Come polo è stato investito un piano industriale virtuoso per il rilancio della logistica e del trasporto merci con l’obiettivo di arrivare ad essere il più grande player europeo del settore.

Ezio Favetta, Segretario Nazionale UGL Ferrovieri, Concezione dell’ecosostenibilità e concetto del Green devono essere una priorità per noi solo se non sia un ostacolo al benessere sociale e lavorativo delle persone che operano nel settore.

il Governo deve intervenire per evitare il dumping contrattuale nel settore a beneficio del lavoro della sicurezza e delle aziende virtuose.

Siamo soddisfatti degli investimenti attuali nel settore del trasporto merci, ma i progetti vanno portati a termine, ci saranno cambiamenti nelle infrastrutture ferroviarie ma bisogna sempre restare in una logica di equilibrio tra lavoro, trasporto ferroviario e sostenibilità sociale.

Noi siamo il sindacato della partecipazione, costruiamo un bene sistemico insieme alle aziende, con tutti lavoratori.

Stefano Cavedagna, Europarlamentare, ha auspicato che Verona si confermi porta d’Italia e porta D’Europa, centro delle tratte del mediterraneo. Numerose direttive europee sono state già approvate ed è in arrivo un regolamento del trasporto. Inoltre, Cavedagna ha posto l’attenzione verso una giusta sostenibilità ambientale che non privi i nostri sviluppi tecnologici. Quindi lavorare sui biocarburanti, sui motori endotermici senza interrompere lo sviluppo delle infrastrutture in fase di realizzazione.

Marco Zandomeneghi, Membro del Consiglio di Sorveglianza della Galleria di base del Brennero, ha presentato il progetto della Galleria, ribadendo che questa è una delle sfide più grandi da affrontare poiché sarà un corridoio che riguarda tutta l’Europa, il più grande tunnel ferroviario del mondo che permetterà di ridurre notevolmente i tempi di percorrenza sia per trasporto passeggeri che per il trasporto merci.

La giornata si è conclusa con una tavola rotonda che ha permesso un vivace confronto tra i partecipanti, offrendo l’opportunità di scambiare idee e best practices, e di delineare strategie comuni per affrontare le sfide future.

L’evento ha rappresentato un importante momento di riflessione e condivisione per tutti i partecipanti, rafforzando la consapevolezza dell’importanza di Verona come nodo logistico cruciale per l’Europa.