Lloyd’s Register concede AiP a HD KSOE per nuovo sistema di alimentazione con ammoniaca

Il nuovo sistema di alimentazione del carburante ad ammoniaca mostra la completa compatibilità con i sistemi di movimentazione delle merci ad alta efficienza e i motori ad ammoniaca.

L’approvazione certifica il sistema di alimentazione del carburante rispetto al rigoroso processo di certificazione basata sul rischio (RBC-1) di LR e segna la conclusione positiva di un progetto di sviluppo congiunto (JDP) tra LR e HD KSOE, iniziato nell’aprile 2024.

L’obiettivo principale del JDP era sviluppare e perfezionare il concetto di progettazione di un sistema di alimentazione di carburante ad ammoniaca per navi alimentate ad ammoniaca. L’AiP rappresenta il passo sostanziale che LR e HD KSOE hanno compiuto verso soluzioni innovative pionieristiche per la riduzione delle emissioni nel settore marittimo.

L’ammoniaca, con la sua capacità di soddisfare la crescente domanda di soluzioni per la riduzione delle emissioni, rappresenta un promettente combustibile alternativo per l’industria marittima. Questo sistema di alimentazione di carburante risponde alla pressante necessità di soluzioni di carburante sostenibili, contribuendo in modo significativo agli sforzi volti a ridurre le emissioni di gas serra della flotta globale.

Young-Doo Kim, rappresentante dell’ufficio di supporto tecnico globale per la Corea, Lloyd’s Register, ha dichiarato: “Questa approvazione in linea di principio rappresenta un altro passo significativo per lo sviluppo della tecnologia necessaria per l’adozione dell’ammoniaca da parte degli armatori e degli operatori, uno dei principali combustibili candidati per l’energia marittima transizione. Siamo lieti di continuare il nostro forte rapporto di lavoro con HD KSOE attraverso questo progetto congiunto che fornirà una soluzione preziosa per le navi con propulsione ad ammoniaca”.

Young-jun Nam, Vice Presente e COO di HD KSOE, ha dichiarato: “L’ammoniaca è un carburante a zero emissioni di carbonio che sta attirando grande attenzione in termini economici e di stabilità dell’offerta. HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering guiderà il campo delle attrezzature e dei materiali ecologici per assumere un ruolo guida nella commercializzazione dell’ammoniaca nel 2025”.