Liguria: viticoltura, Regione vara nuove regole per le autorizzazioni

È stata approvata dalla giunta regionale, su proposta del vice presidente con delega all’Agricoltura, Alessandro Piana, una nuova delibera che definisce i criteri per l'assegnazione dei diritti d’impianto viticolo in Liguria. Il provvedimento, che punta a ottimizzare la gestione delle risorse agricole, mira a garantire un equilibrio tra la tutela delle specificità territoriali e il supporto a piccole e medie imprese locali.

Viticoltura come valore – "La viticoltura è parte integrante dell’identità e della tradizione della nostra Regione", ha sottolineato Alessandro Piana. Con questo provvedimento, la giunta regionale intende favorire una gestione equa delle superfici vitate, con un occhio di riguardo per le piccole e medie aziende agricole, veri e propri pilastri dell’economia rurale ligure. L’obiettivo è rendere più accessibile l’assegnazione di diritti di impianto alle realtà che operano sul territorio, contribuendo così alla valorizzazione di una tradizione vitivinicola riconosciuta a livello internazionale.

Misure pratiche per le aziende – Il nuovo regolamento introduce misure pratiche per migliorare la distribuzione delle superfici disponibili. Sebbene non siano previsti criteri di priorità, che secondo Piana non sono rilevanti nel contesto regionale, la delibera prevede una ripartizione proporzionale delle superfici in caso di richieste superiori al plafond assegnato alla Liguria dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MASAF). Questo garantirà la partecipazione equa di tutti i richiedenti, rispettando le necessità di ciascuna azienda.

Sostegno alla qualità e all'innovazione – "Questo regolamento è frutto di un’attenta analisi del territorio e delle esigenze delle nostre imprese", ha continuato Piana. Secondo il vice presidente, l’agricoltura ligure, in particolare il settore vitivinicolo, necessita di strumenti adeguati per affrontare le sfide future. "Vogliamo sostenere la qualità della nostra produzione vitivinicola, che è apprezzata in tutto il mondo, e garantire alle nostre aziende gli strumenti per crescere e innovare".

Pubblicazione e trasparenza – La delibera, una volta approvata, sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sarà disponibile sul portale www.agriligurianet.it, dove i cittadini e gli operatori del settore potranno consultarla per avere tutte le informazioni necessarie sulle nuove disposizioni.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.