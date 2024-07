Liguria, vicepremier Salvini: "Sono qui per portare avanti le grandi opere che non si fermano"

"Vango apposta a Genova non solo per ringraziare la politica, ma tutta la comunità ligure, perché si sta vivendo un rinascimento che la Liguria aspettava da decenni con un investimento pubblico senza precedenti sull'aeroporto, porto, autostrade e ferrovia, che va da La Spezia a Savona e le inchieste, che noi osserviamo e speriamo si concludano in fretta mi auspico quello, non tengano in sospeso una regione per mesi e mesi. Che non bloccano lo sviluppo di Genova e tutti i cantieri di cui parliamo oggi e tutte le opere. Abbiamo il terzo valico con i lavori in corso per fare un'ora da Milano a Genova, siamo poi in attesa della posa del terzo cassone della diga, e ancora c'è il bando per il tunnel subportuale. Tanti lavori in corso, anche il collegamento tra la stazione Principe e la stazione marittima, di cui verrà firmato oggi il protocollo, poi il waterfront e la gronda di cui si parla da più di 30 anni che la sinistra non ha voluto mai fino in fondo. Il nostro scopo è che la società privata Autostrade per l'Italia metta i soldi necessari per questa opera, i costi sono saliti ma rimane un'infrastruttura strategica. Il Pd è assurdo che chieda di modificare un progetto che loro stessi hanno approvato ma non realizzato in 30 anni. L'inchiesta non ferma nè me nè la Liguria. Conto di incontrare il presidente prima possibile e poi parleremo di futuro. E' strano tenere agli arresti un governatore eletto e stimato dai cittadini che tanto ha fatto e di solito in carcere ci vai dopo una condanna o processo, ma conto di andare a parlare di lavoro. Il porto di Genova è una ricchezza per tutta Italia, pero che nessuno voglia bloccare lo sviluppo di Genova. Lavoriamo per amministrare regione Liguria". Così il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini al margine della visita a Genova per parlare delle grandi opere in Liguria.